Zero Emission, le attrezzature a batteria Makita per la cura del verde

Makita propone Zero Emission, una gamma completa di strumenti dotati di motore elettrico alimentato da batterie agli ioni di litio per la cura del verde.

Leggeri, maneggevoli, silenziosi e a emissioni zero, uniscono prestazioni professionali e comfort nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute dell’operatore, che può lavorare senza esporsi ai rumori, alle vibrazioni e ai gas di scarico prodotti dai tradizionali attrezzi con motore a scoppio.

Rasaerba

Dalla gestione del verde privato alla manutenzione professionale delle aree urbane, Makita offre un ampio catalogo di prodotti garden, a partire dai rasaerba 18V, 40Vmax e 60Vmax come il modello LM002JM101, novità di gamma 2022, per superfici fino a 6.900 mq. La geometria della lama e l’inclinazione frontale migliorano l’efficienza del taglio.

Per i rasaerba “connector” il kit batterie è contenuto nell’apposito zaino Power Pack o, in alternativa, nell’unità di alimentazione 40Vmax che assicura un’autonomia di lavoro ancora superiore.

A completamento dell’equipaggiamento dei rasaerba Makita sono i cestelli con capienza fino a 70 litri, il kit mulching e la possibilità di lavorare in modalità spinta o con semovenza.

Decespugliatori

Utili per la pulizia e la manutenzione del verde sono poi i decespugliatori Makita, studiati

per essere utilizzati in modo intensivo. Leggeri e silenziosi, sono disponibili con varie dimensioni di lame per i diversi utilizzi, inclusi quelli più intensivi grazie alla capacità di elevati volumi di lavoro.

Anche in questo caso per assicurare maggior autonomia c’è la possibilità di collegamento con gli zaini PDC01 e PDC1200A01, indossabili dall’operatore. Tutti i modelli sono dotati dei migliori sistemi di controllo elettronici a tutela della sicurezza per garantire all’operatore la massima qualità del lavoro svolto.

Makita offre inoltre corpi macchina polivalenti che, grazie a un semplice meccanismo di aggancio, permettono di lavorare con più di dieci accessori differenti, mantenendo un corpo macchina unico. Dal tagliasiepi orientabile per raggiungere i punti più difficili, all’accessorio soffiatore per un’ottimale cura del giardino, questa macchina consente di ottimizzare il tempo e aumentare la produttività.

Tagliasiepi

Per un uso prevalentemente primaverile ed estivo vi sono inoltre i tagliasiepi a batteria Makita, una linea particolarmente ricca di modelli dall’ergonomia evoluta, dotata dell’efficiente motore BL che, unito alla tecnologia della batteria agli ioni di litio, garantisce prestazioni elevate.

Come per i decespugliatori di ultima generazione, la tecnologia Wet Guard protegge le macchine dalla pioggia durante il lavoro. I tagliasiepi sono inoltre dotati di freno elettrico, interruttore a doppia azione e avviamento istantaneo, impugnatura morbida per una presa comoda e sicura.

Il massimo della comodità nel taglio delle siepi è raggiunto con il modello DUN500WZ a lama orientabile da 500 mm, utile per il taglio delle siepi a tutte le altezze, con possibilità di eseguire tagli rapidi e sicuri adattando l’inclinazione della lama alle necessità di taglio nella squadratura superiore delle siepi e con la possibilità di ripiegarla sul corpo macchina nel trasporto, aumentandone la praticità e riducendone l’ingombro.

Per le siepi oltre i due metri di altezza sono disponibili anche i modelli telescopici dotati di elevata escursione del braccio che consente di lavorare le siepi più alte con tutto il vantaggio dell’inclinazione della lama per lavorazioni ad hoc.

Ideali per un utilizzo professionale sia in aree pubbliche che private, dispongono di una frizione di sicurezza tutela l’operatore, la funzione di “reverse” consente di liberare la lama in caso di blocco sul ramo. L’elevata autonomia acconsente di superare ampiamente i tempi di ricarica della batteria garantendo un lavoro pressoché continuo.

Trivella

Infine, modello esclusivo Makita è la trivella 18Vx2 o 40Vmax che rappresenta la diretta evoluzione della trivella a scoppio.

Potente e versatile, è indicata per lavorazioni in settori come l’edilizia, per la preparazione alla posa di fondamenta e nel settore giardinaggio per le lavorazioni di palificazione e di piantumazione, con terreni in forte pendenza o difficilmente raggiungibili da macchine. L’utilizzo è fruibile da privati, aziende del settore agricolo o stradale e di ingegneria per praticare fresate nel terreno.

L’ergonomia nello sviluppo e la sicurezza durante l’utilizzo di questa macchina sono alla base degli studi dei processi di produzione: l’impugnatura di notevoli dimensioni che contrasta le sollecitazioni derivate dalla lavorazione ne è la dimostrazione. Disponibili numerose punte di vari diametri.