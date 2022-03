Würth Italia nel Metaverso a LetExpo – Logistics Eco

Würth Italia ha sviluppato il proprio Metaverso, cioè una realtà virtuale. L’annuncio arriva in occasione di LetExpo – Logistics Eco, la fiera del trasporto e della logistica che si tiene a Verona(16-19 marzo). L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire ai clienti la possibilità di vivere una esperienza immersiva visitando, all’interno del Metaverso Würth, i numerosi servizi e prodotti dell’azienda.

All’interno del Metaverso sarà possibile effettuare meeting, svolgere attività di formazione a clienti e collaboratori, interagire a distanza per la presentazione di prodotti e per la condivisione di progetti ed impianti. L’annuncio è legato al nuovo evento fieristico con focus sulla logistica, sui trasporti e sull’intermodalità sostenibile, in cui i principali player del settore italiani ed internazionali si riuniscono per portare l’attenzione sull’importanza strategica dello sviluppo dei trasporti e della logistica sostenibile e dell’innovazione.

Nicola Piazza, amministratore delegato di Würth Italia, interverrà in un workshop pomeridiano giovedì 17 marzo, in cui illustrerà ai suoi partner commerciali le prospettive per aumentare il loro coefficiente di sostenibilità. “In Würth, il nostro obiettivo è da sempre quello di fornire il miglior servizio possibile ai nostri clienti, che sono oggi in Italia oltre 280.000 tra imprese, artigiani, e professionisti nei settori dell’automotive, dell’edilizia, dell’industria, ma anche del metallo e del legno”, spiega Piazza. “Accelerare la digitalizzazione è ormai un processo imprescindibile per le imprese e, per questo, Würth ha deciso di investire in tecnologie e innovazioni digitali che permetteranno di rispondere alle nuove esigenze dei clienti, semplificando i processi di acquisto e di tutta la supply chain coniugando risparmio di tempistiche, costi, e consumi e incrementando la soddisfazione dei clienti.”