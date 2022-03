Una nuova filiale a Roma per Hörmann Italia

Con un’organizzazione capillare sull’intero territorio della penisola, Hörmann Italia rafforza ulteriormente la propria presenza sul mercato del centro Italia aprendo una nuova filiale operativa a Roma.

«Da svariati anni Hörmann era presente a Roma con una sede operativa. Data l’importanza assolutamente nevralgica di questo territorio, abbiamo però deciso di puntare su una struttura ancor più rappresentativa, che possa essere un vero e proprio riferimento anche per la forza vendita locale, il cui operato è sempre più rilevante ai fini dello sviluppo aziendale», spiega il direttore commerciale di Hörmann Italia, Stefano Covi

La struttura, che sorge nella zona est di Roma, fungerà da centro di informazioni e presidio per l’intero Centro Italia. Organizzata in più ambienti, ciascuno adibito ad attività differenti, la filiale romana presenterà anche un’ampia area espositiva, in cui sarà possibile visionare le novità dell’azienda in ambito residenziale e industriale, come per quanto concerne le tecnologie di carico-scarico e i sistemi di controllo veicolare degli accessi.

Alla guida della nuova filiale vi sono i due capi area Hörmann Augusto Colabattista e Mauro Isopi, operanti nel Centro-Sud.

Appartenente all’omonimo gruppo, noto per la produzione di chiusure d’eccellenza, Hörmann Italia ha al suo attivo 50 addetti diretti e dispone di una rete commerciale che conta 90 agenti e oltre 500 concessionari di zona capillarmente distribuiti sull’intera penisola. Con sede nell’headquarter in provincia di Trento, l’azienda è da anni presente dal 1990 sul territorio italiano con le filiali operative di Milano, Padova e Roma.