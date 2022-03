Superbonus 110% con i sistemi a cappotto Grigotherm di Grigolin

Tema caldo del momento, il superbonus 110% rappresenta un’occasione irripetibile per la riqualificazione degli edifici. E la scadenza imposta alla detrazione fiscale rende l’occasione ancora più appetibile.

Tra gli interventi più facili da eseguire per poter raggiungere i requisiti richiesti dal superbonus c’è la realizzazione dell’isolamento a cappotto dell’involucro. Un intervento che permette di migliorare il benessere termoigrometrico dell’edificio, di risolvere le problematiche dovute ai ponti termici e raggiungere un adeguato livello di comfort.

A patto di affidarsi ai partner giusti e scegliere prodotti certificati, come i sistemi di isolamento a cappotto Grigotherm di Fornaci Calce Grigolin, specializzata da oltre 55 anni nella produzione di soluzioni e cicli applicativi di elevata qualità, sviluppati nei laboratori in Italia e in Germania.

Sistemi di isolamento a cappotto Grigotherm

Complete e certificate, le soluzioni Grigotherm offrono una risposta a qualsiasi esigenza progettuale, tutte certificate ETA e conformi ai CAM (Criteri Ambientali Minimi). Per offrire il maggior numero di soluzioni mantenendo l’alta qualità di tutti i prodotti, Grigolin ha certificato tutti i suoi prodotti Etics presso l’istituto tedesco DIBt.

I sistemi per l’isolamento termico Grigotherm si compongono di:

collanti e rasanti per isolamento termico a cappotto;

per isolamento termico a cappotto; rivestimenti a spessore, intonachini, finiture minerali;

a spessore, intonachini, finiture minerali; pannelli isolanti in EPS, in lana di roccia, in silicato di calcio, in sughero o in fibra di legno ;

; molteplici accessori per la corretta posa dei pannelli isolanti;

per la corretta posa dei pannelli isolanti; malte termiche per blocchi isolanti;

per blocchi isolanti; intonaci termoisolanti.

La scelta del sistema da utilizzare dipende da molti fattori: spessore disponibile per l’isolamento; contesto urbano/edilizio; necessità di elevata resistenza al fuoco o elevato isolamento acustico; scelte progettuali specifiche.

Pannelli isolanti per sistemi a cappotto Grigotherm

Le soluzioni Grigotherm di Fornaci Calce Grigolin sono conformi ai CAM sono complete e studiate per offrire la miglior sinergia tra i prodotti coinvolti.

I sistemi con pannello isolante in EPS certificato ETA 13/0001 offrono semplicità e rapidità di posa, un elevato isolamento termico e durata nel tempo.

I sistemi Grigotherm con pannelli in EPS si distinguono per il tipo di lastra isolante utilizzata:

GRIGOSUN pannello isolante in EPS arricchito di grafite a doppio strato con superficie ad aderenza migliorata e protezione dai raggi solari (λ = 0,031 W/mK)

pannello isolante in EPS arricchito di grafite a doppio strato con superficie ad aderenza migliorata e protezione dai raggi solari (λ = 0,031 W/mK) GRIGOEPS pannello isolante in EPS bianco (λ = 0,035 / 0,036 W/mK)

pannello isolante in EPS bianco (λ = 0,035 / 0,036 W/mK) GRIGOGRAF pannello isolante in EPS arricchito di grafite (λ = 0,031 W/mK)

Particolarmente indicati per la bioedilizia, sono invece i sistemi Grigotherm che utilizzano pannelli con isolanti minerali o naturali, come:

GRIGOWOOL pannello isolante in lana di roccia certificato ETA 07/0145, con λ = 0,035 / 0,036 W/mK. Sistema traspirante, offre elevato isolamento termico estivo e invernale, elevata resistenza al fuoco e ottimo isolamento acustico.

pannello isolante in lana di roccia certificato ETA 07/0145, con λ = 0,035 / 0,036 W/mK. Sistema traspirante, offre elevato isolamento termico estivo e invernale, elevata resistenza al fuoco e ottimo isolamento acustico. GRIGOCORK pannello isolante in sughero espanso con λ = 0,039 W/mK: traspirante ed ecologico, offre ottimo isolamento acustico ed elevato isolamento termico estivo

pannello isolante in sughero espanso con λ = 0,039 W/mK: traspirante ed ecologico, offre ottimo isolamento acustico ed elevato isolamento termico estivo GRIGOPOR pannello isolante in silicato di calcio con λ = 0,043 W/mK. Indeformabile e ad elevata traspirazione, offre elevata resistenza al fuoco

Consegne rapide e assistenza tecnica

Tutte le soluzioni Grigotherm, con i vari componenti, sono sempre disponibili nei 18 depositi dell’azienda distribuiti in tutta Italia, in modo da essere consegnati rapidamente nell’arco di poche ore dove richiesto.

Oltre ai prodotti Grigotherm, Fornaci Calce Grigolin offre assistenza tecnica completa e dedicata, con la possibilità di scaricare oggetti BIM, voci di capitolato e dettagli costruttivi nella sezione Utility Tecniche del sito internet dedicato.

Grazie al suo team di product manager esperti, l’azienda è in grado di fornire tutta l’assistenza necessaria per la stesura corretta di capitolati progettuali, la preparazione di relazioni tecniche, sopralluoghi, analisi ed affiancamenti tecnici.

La particolare cura nella formazione di imprese, applicatori, artigiani permette di poter contare sempre su un’organizzazione esterna composta da applicatori altamente formati e specializzati, per tutte le tipologie di cantieristica, a seconda della diversa specificità richiesta dal progetto.

Inoltre Fornaci Calce Grigolin è in grado di fornire una polizza assicurativa postuma di durata decennale su ogni cantiere realizzato in Italia con le soluzioni di rivestimento a cappotto Grigotherm.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.grigotherm.it