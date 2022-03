Speciale Colore: la nuova Mazzetta Arredo Interni 1500 di Colorificio Paulin

La Mazzetta Arredo Interni 1500 di Colorificio Paulin è composta da 1.500 colori: una raccolta di tinte che racchiude una vasta gamma cromatica moderna, completa e di facile consultazione.

Creata in sinergia tra il laboratorio Ricerca e Sviluppo e l’ufficio marketing dell’azienda, la nuova raccolta colori ha visto la collaborazione anche di interior designer, architetti e studi specializzati in arredo di interni, per una palette in grado di incontrare qualsiasi esigenza estetica. All’interno della mazzetta si trovano dieci gruppi di colori che permettono di scegliere la giusta tinta per qualsiasi ambiente della casa, e non solo.

Negli ultimi due anni, le abitazioni sono diventate fulcro della vita delle persone, trasformandosi in ufficio, scuola, luogo dove passare gran parte della giornata. Per questo motivo i trend 2022 vedono la predominanza di colori in grado di creare sensazioni di benessere, relax e concentrazione, ispirati alla natura. Seguendo questa linea, Colorificio Paulin ha selezionato una serie di tinte capaci di ricreare un’atmosfera moderna, ma rilassante.

Il color verde salvia, per esempio, è un colore anti-stress: naturale, non invadente, richiama un confortevole senso di benessere (riferimento mazzetta:VE.14.2 | VE.14.3 | VE.14.).

Il tortora invece è una tinta neutra, versatile e facilmente abbinabile, con un appeal più particolare rispetto al bianco e più luminoso rispetto al grigio (NT.09.2 | NT.09.3 | NT.55.1).

Infine, il blu, colore raffinato e di carattere, che richiama le profondità marine, tranquillizza e rilassa ed è perfetto per la camera da letto (BL.08.6 | BL.13.5 | BL.15.5).

Tutte le tinte della Mazzetta Arredo Interni 1500 sono disponibili sul sito dell’azienda e sulla applicazione dedicata Paulin App.