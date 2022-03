Quarta Area ed Edilizia Gelli, due nuovi ingressi per Gruppo Made

Due nuovi ingressi per Gruppo Made, l’insegna italiana della distribuzione edile che raggruppa oltre 180 punti vendita in 17 regioni.

Il primo in ordine di tempo ad aver aderito al network è Quarta Area, showroom di finiture attivo da due anni ad Altamura (Bari), ma che ha alle spalle una storia di oltre 60 anni nel campo della distribuzione edile legata al Centro Edile Quartarella. L’azienda desidera ampliare la sua offerta con i materiali edili utili a soddisfare le richieste dei suoi clienti: per far questo, Quarta Area sta aprendo un magazzino edile, anche a supporto dell’attività della sala mostra. Alla guida Catia Quartarella, che si occupa degli aspetti commerciali e della gestione dello showroom, e la sorella Irene, responsabile dell’amministrazione e dei rapporti con i fornitori.

Il secondo ingresso fa invece capo a Edilizia Gelli di Campi di Bisenzio (Firenze) sul mercato da quasi 60 anni. Punto di riferimento per il locale mercato dell’edilizia, la struttura, oltre ai tradizionali prodotti per le costruzioni e le ristrutturazioni, dispone di un attrezzato centro colore e di una piccola sala mostra che, nelle intenzioni della proprietà, sarà presto ampliata.

Entrambe potranno contare sul supporto dell’organizzazione di Gruppo Made e sui servizi che il network mette a disposizione delle rivendite aderenti.