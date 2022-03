Prokerlam Line, il profilo per bassi spessori dall’estetica minimal

Progress Profiles offre una gamma di profili per rivestimenti e i pavimenti a basso spessore, sempre più richiesti nel mondo delle ristrutturazioni. La gamma comprende listelli decorativi, giunti di dilatazione, raccordi perimetrali e paragradini per risolvere ogni esigenza di posa, adatti a pavimenti in LVT, linoleum e ceramica slim.

Tra i profili per bassi spessori si distingue Prokerlam Line, angolare in acciaio o alluminio in grado di proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti e consentire una posa a regola d’arte.

Perfetto per chi cerca un effetto minimal, il profilo Prokerlam Line è dotato di due alette che garantiscono un perfetto ancoraggio e la sua particolare sezione a Y ha una superficie a vista di soli 1,5 mm.

La porzione di profilo che viene a contatto con il taglio a 45° del rivestimento ha un maggiore spessore e una lunghezza idonea per piastrelle da 4.5 – 10 e 12.5 mm. Può essere utilizzato anche come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e mosaici in basso spessore.

1 di 3

Tra le numerose finiture a disposizione, Prokerlam Line può essere scelto in acciaio lucido o satinato, oppure in alluminio anodizzato o verniciato. Sono inoltre disponibili cinque diverse sfumature della linea stone line, dal crema al sabbia, fino al grigio antracite, per combinare profilo e rivestimento o per creare uno stacco cromatico di design.

Al passo con le più recenti tendenze di arredamento, la linea stone line ricrea un effetto materico accattivante, dato dal materiale in alluminio smaltato con polvere epossidica in forno. Le nuove nuance, eleganti e sobrie, donano un tocco in più agli ambienti, senza rinunciare alla sicurezza di materiali di alta qualità.