I consigli di Krion per scegliere la cabina doccia

Installare una cabina doccia in bagno offre diversi vantaggi. Oltre a una maggiore igiene e facilità di pulizia, l’ambiente guadagna più luminosità e la sensazione di un’ampiezza più ampia, grazie al fatto che non viene interrotto visivamente lo spazio.

Grazie al vetro temperato e alle diverse opzioni di chiusura, le cabine sono inoltre più comode e resistenti. È preferibile scegliere il vetro temperato rispetto al Perspex, poiché quest’ultimo, essendo di plastica, si graffia molto facilmente e tende a ingiallirsi. Inoltre, il metacrilato tende ad attirare la polvere, in quanto accumula elettricità statica, mentre il vetro temperato è più spesso e quindi più saldo.

Ma quale cabina doccia scegliere? Il tipo di box da installare dipende dalle esigenze e dallo spazio a disposizione. Diverse le opzioni disponibili:

– Cabine fisse : perfette per una doccia rettangolare. Il vetro fisso permette di entrare e uscire dalla doccia comodamente, sfruttando lo spazio rimanente, senza doverlo aprire e chiudere.

– Con ante a battente: pratiche per chiudere il box doccia. Se non si ha molto spazio in bagno, ma l’interno della doccia è ampio, è possibile scegliere delle ante che si aprano verso l’interno.

– Ante scorrevoli: se la doccia non è molto grande e non si dispone dello spazio sufficiente per aprire e chiudere le porte, l’opzione migliore è la cabina con ante scorrevoli. È possibile chiudere comodamente la doccia senza occupare spazio.

– Cabine doccia a soffitto: vanno dal pavimento fino al soffitto e sono dotate di grande robustezza e versatilità. È una delle opzioni più richieste dagli hotel di lusso, in cui la raffinatezza incontra il massimo comfort

– Cabine su misura: ideale, specialmente se le misure del bagno non rientrano in quelle standard, come ad esempio gli spazi con angoli, muretti o mansardati.

Krion, brand del gruppo Porcelanosa, offre la possibilità di creare cabine doccia perfettamente adattate alle misure del bagno. È inoltre in grado di offrire vetri temperati estremamente resistenti, grazie al processo termico a cui sono sottoposti che li rende più resistenti ai cambiamenti bruschi di temperatura e sicuri in caso di rottura.

Inoltre l’azienda mette a disposizione fino a cinque opzioni diverse per scegliere il colore dei vetri: trasparente, black mirror, bronzo, grigio e opaco. Oltre a scegliere il tipo di vetro, è possibile completare il design del bagno con i diversi colori dei profili (lucido o nero opaco), oppure con serigrafie personalizzate.

E, grazie al trattamento System-Glass, i vetri doccia Krion sono più facili da pulire. La finitura System-Glass, trattamento trasparente che permette all’acqua di scivolare sulla superficie, evita al sapone e al calcare di depositarsi sul vetro, che mantiene così la sua trasparenza e lucentezza naturale.