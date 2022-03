Gibus tra le 50 aziende del Triveneto insignite del Premio Industria Felix

La padovana Gibus è una delle 50 aziende del Triveneto insignite del Premio Industria Felix – Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Specializzata nel settore outdoor di design di alta gamma per gli ambiti residenziale e Ho.Re.Ca., con numerose soluzioni tra cui spicca la linea delle pergole bioclimatiche, Gibus è stata protagonista nel 2021 di una crescita del 61,4% dei ricavi consolidati rispetto all’anno precedente.

«Il premio conferitoci da Industria Felix, non solo ci riempie d’orgoglio, ma conferma ulteriormente l’efficacia dei nostri indirizzi strategici e dei driver di sviluppo su cui abbiamo puntato per far fronte a questi anni particolarmente ostici e complessi; primi fra tutti, l’innovazione, il servizio, la sostenibilità, la digitalizzazione e l’eccellenza del nostro dealer network», afferma Gianfranco Bellin, presidente e amministratore delegato di Gibus.

Alla sua 38esima edizione, il premio è organizzato dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in supplemento a Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Simest, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con la partnership istituzionale di Veneto Lavoro e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking e Grant Thornton.