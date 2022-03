Externo: il decking Woodco per un outdoor elegante e duraturo

Per rispondere alle esigenze estetiche e tecniche degli ambienti esterni, anche con piscina, Woodco ha creato Externo, la collezione di pavimenti intelligenti e sostenibili per l’outdoor che consente di dare vita a superfici dal look naturale e dalle elevate performance.

Realizzati con un ecomateriale a base di farine di legno e polietilene riciclato ad alta densità, i pavimenti Externo consente di vivere il calore e il fascino del legno anche negli spazi esterni.

Disponibili in cinque colorazioni (Light Brown, Dark Grey, Ipe, Teak, Antique) e tre finiture di superficie (zigrinata, levigata o spazzolata), le doghe Externo sono state progettate per resistere alle radiazioni UV, alle alte e basse temperature, agli agenti atmosferici, al cloro, alla salsedine, agli insetti, ai funghi e ai microorganismi marini.

Le prestazioni antiscivolo e antischeggiatura, inoltre, consentono di camminare tranquillamente a piedi nudi.

Inoltre, versione Extrashield consente di offrire ancora più protezione in caso di spazi sottoposti a sollecitazioni climatiche particolarmente intense o superfici soggette a traffico elevato e a carichi molto pesanti.

Ogni singola doga è infatti incapsulata da una schermatura realizzata in polimero arricchito con stabilizzatori UV e antiossidanti che potenzia la resistenza del pavimento alle macchie di ogni tipo, alle muffe, ai raggi UV e all’usura nel tempo, eliminando il bisogno di qualsiasi trattamento di manutenzione dopo la posa e durante l’intera vita del prodotto.