Niva Mixed, il nuovo radiatore Vasco a basso impatto ambientale

Vasco presenta Niva Mixed, il nuovo radiatore a basso impatto ambientale, che può funzionare sia collegato a un impianto di riscaldamento idronico che a corrente elettrica.

In funzionamento elettrico Niva Mixed utilizza una particolare tecnologia a secco che consente la messa a regime in temperatura in soli 4 minuti.

Estremamente adatto ad ambienti che hanno bisogno di riscaldarsi rapidamente quando il sistema centralizzato è spento, come ad esempio i bagni, Niva Mixed unisce comfort e tecnologie efficienti.

Utilizzando acqua a bassa temperatura, i radiatori Niva sono in grado di emettere un elevato grado di calore in rapporto alle dimensioni. La capacità di convezione è stata migliorata, rispetto alle precedenti collezioni, generando un notevole aumento della resa termica complessiva superiore fino al 20%, fino a 1.124 Watt.

Caratterizzati da un design elegante, i radiatori sono dotati di attacchi a scomparsa, che creano un effetto visivo in cui il radiatore sembra staccarsi dalla parete e fluttuare nell’aria.

Altri radiatori in alluminio estruso Vasco

Oltre alla collezione di aviatori Niva Mixed, Vasco propone altre soluzioni in alluminio estruso, sia ad acqua che elettriche, in grado di rispondere alle nuove esigenze del mercato residenziale.

Sia nel mercato del nuovo che in quello della ristrutturazione, infatti, diminuiscono sempre più i fabbisogni di energia per il riscaldamento (kwh annui presenti nella certificazione energetica APE) con relativa diminuzione delle potenze termiche di progetto in kW richieste (legge 10/91).

Per questo il mondo della progettazione sta prendendo in considerazione soluzioni complete di PDC acqua /aria abbinate a radiatori in alluminio, anziché soluzioni radianti a pavimento, molto invasive nell’ambito della ristrutturazione.

La buona tecnica progettuale ed installativa oggi impone nel bagno soluzioni di radiatori elettrici come Beams EL e Oni EL con tecnologia a secco, ossia senza l’utilizzo dell’acqua glicolata, con una messa a regime di solo 7 minuti contro i 20 minuti mediamente necessari di una soluzione elettrica normale.

Completa l’innovazione introdotta nella tecnologia elettrica Oni e Beams Mono a secco, la possibilità di settare con il regolatore Cronotermostato RF, che fa parte integrante del prodotto, la temperatura superficiale del radiatore lato ambiente in un intervallo da 20 a 80 gradi (funzione richiesta per motivi di sicurezza dalle famiglie dove sono presenti bambini).

Plus dei radiatori in alluminio Vasco

– l’alluminio ha un’elevatissima conducibilità termica ed è particolarmente adatto agli impianti a bassa temperatura, consentendo, quindi, efficienza energetica anche a carico parziale dell’impianto;

– il basso contenuto di acqua consente un elevato risparmio energetico a parità di comfort;

– l’alluminio è un materiale riciclabile al 100%;

– l’attacco universale centrale interasse 50 mm consente un’installazione veloce unitamente ad una facile ed unica predisposizione in cantiere;

– il minore peso specifico dell’alluminio verso l’acciaio, consente un trasporto e un’installazione più agevole;

– l’utilizzo della tecnologia dell’estrusione consente di sviluppare anche forme molto particolari e di design;

– generano un calore confortevole grazie ai profili progettati in modo che la parte anteriore del radiatore emani calore radiante e quella posteriore calore convettivo;

– generano un calore sicuro poiché l’acqua calda scorre nel cuore del profilo, la parte anteriore del radiatore non si surriscalda troppo.