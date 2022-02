Monoblocchi DeFaveri per l’isolamento termo-acustico del foro finestra

I monoblocchi DeFaveri sono soluzioni adatte per l’isolamento termo-acustico del foro finestra, ideali per tutti i tipi di infissi e sistemi oscuranti. Conformi ai Cam, sono prodotti di alta qualità realizzati in linea con le attuali esigenze del costruire sostenibile, che offrono il massimo delle performance, del risparmio e del comfort abitativo.

I monoblocchi hanno il ruolo di connettere il muro e l’infisso. Evitano la formazione di muffe, condense, spifferi d’aria e completano la coibentazione di casa portando gli indici di dispersione energetica tendenti allo zero.

Le soluzioni DeFaveri, azienda specializzata in sistemi performanti per infissi con 60 anni di esperienza alle spalle, consentono di ottenere ambienti salubri e confortevoli e temperature omogenee in tutti i punti della casa.

La scelta di materiali di elevata qualità e attenti all’ambiente e la cura di ogni dettaglio rappresentano i tratti distintivi di queste soluzioni.

I monoblocchi DeFaveri sono disponibili per infissi a filo e centro muro e per qualunque sistema oscurante. Pronti per la rasatura o prefiniti, dispongono di spalle fino a 120 millimetri di spessore e zanche regolabili a tassellare o murare. La stabilità è garantita da speciali colle e fissaggi meccanici.

I sistemi sono potenziabili con l’integrazione di dispositivi di ventilazione meccanica controllata Dfvmc.