I.CO.S. e Costruire entrano in BigMat

Due big player del mercato della distribuzione edile del Piemonte, la I.CO.S. di Torino e Costruire di Santena (Torino), hanno scelto di entrare nel Gruppo BigMat per rafforzare il proprio business.

«BigMat Costruire e BigMat I.CO.S. sono due nuovi soci molto importanti che accresceranno il valore e il posizionamento del brand in un’area commerciale molto vivace come il Piemonte che è infatti la seconda regione per numero di punti vendita BigMat», sottolinea Matteo Camillini, direttore di BigMat Italia e International.

Insieme le due realtà torinesi muovono un fatturato da oltre 40 milioni di euro (rispettivamente 31 milioni circa Gruppo I.CO.S. e 12 milioni Costruire Srl), con incrementi a doppia cifra nel 2021. Promotori in passato di altre realtà consortili, le due aziende hanno inaugurato il 2022 con un cambio di rotta, sempre nella consapevolezza dell’importanza dello sviluppo aggregativo per il settore della distribuzione edile.

«Ci rispecchiamo nei valori e nelle strategie del Gruppo BigMat, con il quale condividiamo percorsi e obiettivi dei prossimi anni», racconta Mario Colombino, direttore commerciale e marketing di BigMat I.CO.S. «Abbiamo visto nei progetti di BigMat un’affinità di intenti e siamo certi sia il partner adatto per far crescere ulteriormente la nostra struttura, in particolare sviluppando in modo sistematico e tempestivo molti dei progetti che abbiamo in mente ma che grazie a BigMat potremo rendere ancora più performanti ed efficienti: iniziative di marketing e comunicazione, strategie commerciali e un’offerta di servizi sempre più ampia e innovativa per rispondere alle nuove esigenze del mercato. Il supporto nell’implementazione dei servizi ai clienti, la forza del brand BigMat, nonchè la sua esperienza di respiro internazionale, ci consentiranno di essere ancora più capillari sul territorio, dove vogliamo continuare a essere un punto di riferimento. Stiamo lavorando già nell’ottica di un mercato edilizio post-bonus e l’entrata in BigMat si inserisce in questa strategia: essere pronti a cogliere tutte le opportunità di oggi e trasformarle in un business efficiente grazie alla competenza e professionalità costruita in quasi 40 anni di attività, potenziata poi dal supporto del Gruppo BigMat».

La forza del Gruppo e dell’insegna BigMat sono i fattori chiave anche per Carlo Bechis, amministratore delegato di BigMat Costruire: «Fare network e fare rete è strategico in questo momento storico e in un mercato come quello della distribuzione edile di oggi: in BigMat ho trovato una vasta gamma di servizi e un’ottima organizzazione di attività per gli associati, dalla comunicazione al marketing, dal supporto per la cessione del credito alle iniziative come ad esempio la fidelity card. Entrare a fra parte di un Gruppo noto come BigMat ci permetterà di consolidare la nostra brand awarness sul territorio e di offrire servizi ad hoc e all’avanguardia per cogliere le opportunità del mercato edile e rafforzare ulteriormente il nostro business».

BigMat I.CO.S: la cittadella dell’edilizia e della casa

Il Gruppo I.CO.S. di Torino è definito “La Cittadella dell’edilizia e della casa” e con i suoi 80.000 mq di superficie, di cui 5mila dedicati all’edilizia e 1.500 per le finiture d’interni, è uno dei punti vendita più grandi d’Italia.

Partita nel 1984 dalla produzione di inerti, l’azienda ha seguito l’evoluzione del mercato edile introducendo, sotto la guida dei fratelli Luigi e Stefano Colombino, la commercializzazione di una gamma sempre più ampia di prodotti dall’edilizia pesante e l’interior design al bricolage e il noleggio.

BigMat I.CO.S. è oggi un’azienda multispecializzata in tre aree di competenza: la rivendita di materiali, il noleggio e l’ecologia e si avvale di uno staff specializzato di 120 dipendenti. Tra i servizi spicca il noleggio di macchinari e attrezzature da cantiere e il recupero e smaltimento di rifiuti da demolizione. All’interno dell’azienda, oltre a un ufficio marketing, è presente anche il “Team110” per la gestione delle opportunità degli incentivi fiscali.

Progettualità imprenditoriale, ambizione, professionalità e passione sono i valori che sostengono la squadra di BigMat I.CO.S. che si prepara ad affrontare nuovi obiettivi, uno su tutti quello del digitale: «La pandemia ha accelerato sicuramente il ruolo dell’e-commerce e l’edilizia non può perdere questa occasione, abbiamo già avviato un negozio online ma vogliamo crescere anche grazie al supporto del Gruppo BigMat», spiega Colombino.

BigMat Costruire: esperienza secolare e innovazione

La storia di Costruire Srl di Santena (Torino) risale ai primi del ‘900 quando la ditta Bechis Giovanni inizia la sua attività di commercio di materiali edili, specializzandosi poi nella commercializzazione di materiali da costruzione, piastrelle e arredobagno ma anche ferramenta, porte, serramenti e colore.

Lo staff di 35 dipendenti accoglie imprese, professionisti e privati, offrendo consulenza pre e post-vendita ma anche supporto nella progettazione degli arredi interni grazie alla presenza di un architetto.

Tre gli spazi vendita del negozio per un totale di 30mila mq di cui 15mila per l’edilizia, 2.500 mq di showroom d’interni e un capannone dedicato al noleggio attrezzature e macchinari, attività avviata nel 2021 che oggi rappresenta quasi il 3% del fatturato.

Soluzioni a 360 gradi e chiavi in mano, velocità di consegna, grazie a una flotta di mezzi di proprietà, e la capacità di anticipare le tendenze dell’interior design nell’ampio showroom di finiture sono alcuni dei punti di forza dell’azienda.

Forte di una competenza quasi secolare, BigMat Costruire non smette di proiettarsi verso il futuro e innovarsi: «L’e-commerce è uno dei canali in cui crediamo molto, al momento generiamo un giro di affari da 100mila euro all’anno e vendiamo sul territorio italiano ma fra poco ci apriremo anche a quello limitrofo francese. Il digitale non è però un corollario o un appendice del punto vendita fisico ma è una attività che per crescere necessita delle nostre competenze specifiche, di investimenti e strutture. Con i preziosi strumenti messi a disposizione da BigMat potremo dare un ulteriore slancio alla nostra offerta di servizi e alle nostre proposte consolidando la posizione di mercato offline e online»·