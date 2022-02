Finestre extra-large Rehau: così il design è più scorrevole

Design, praticità e comfort sono gli ingredienti della ricetta Rehau per le sue soluzioni scorrevoli High-Design Slide e Synego, che assecondano il trend architettonico delle finestre extra-large, caratterizzate da grandi superfici vetrate e profili sempre più minimal.

Specializzato nella lavorazione di polimeri, il gruppo si distingue nello sviluppo di profili per finestre in Pvc sempre più leggeri, resistenti e performanti, per finestre in grado di massimizzare l’ingresso di luce naturale e favorire l’effetto continuo tra ambienti interni ed esterno.

Caratterizzato da un profilo più sottile, il sistema scorrevole in linea High-Design Slide è disponibile in vari schemi di apertura, con due o tre guide in alluminio che azionano fino a sei pannelli scorrevoli. Questo sistema dalla profondità di 86 millimetri supporta vetri isolanti di 33 millimetri di spessore e permette di ottenere un valore di trasmittanza termica Uw fino a 1,5 W/m2K.

La versione scorrevole del sistema per finestre Synego offre invece un’eccellente stabilità combinata a un peso contenuto, che si aggiunge alle elevate performance di isolamento termico (valore Uf fino a 1,3 W/m K) e acustico (fino a 43 dB). In più, vanta una sicurezza contro le effrazioni fino alla classe di resistenza 2.

Disponibile in tutti i regimi di apertura standard, il sistema alzante scorrevole Synego è declinato anche nella variante Panorama, caratterizzata da un profilo slim dall’ingombro minimo, di soli 40 millimetri, che permette una visuale sull’esterno ancora pi ampia.

I due sistemi scorrevoli proposti da Rehau trasformano le pareti in vere e proprie vetrate panoramiche, senza rinunciare al comfort e al risparmio energetico. Le proposte sono accomunate da una tecnologia di scorrimento che rende la movimentazione delle ante fluida e agevole, anche in caso di elementi di grandi dimensioni, e dalla possibilità di utilizzare vetri isolanti.

Sia High-Design Slide sia Synego permettono un’ampia possibilità di personalizzazione grazie alla gamma di finiture e colori, che spaziano dalle tinte legno alle superfici in alluminio, fino alle classiche tonalità di bianco.

Per semplificare la scelta, Rehau mette a disposizione Reh.View, strumento digitale che permette di configurare gli scorrevoli in pochi clic, vedendo in anteprima come il colore desiderato si inserisce nell’ambiente domestico. Reh.View è disponibile per tablet, pc desktop o smartphone, collegandosi a crealatuafinestra.rehau.com.