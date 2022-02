DogShower, l’innovativa doccetta per cani di hansgrohe

hansgrohe è il primo specialista di miscelatori e docce ad aver sviluppato una doccetta appositamente progettata per lavare il pelo dei cani.

Sviluppata in collaborazione con veterinari, toelettatori e proprietari di animali domestici, l’innovativa doccetta hansgrohe DogShower è dotata di lunghi ugelli che permettono all’acqua di raggiungere con precisione le zone più soggette a sporcizia, anche in profondità nel sottopelo.

Il cane viene pulito delicatamente muovendo la doccetta intorno al suo corpo senza creargli stress e nervosismo. Grazie alle diverse tipologie di getto è possibile rimuovere i residui di shampoo in modo sicuro per prevenire irritazioni della pelle.

L’ hansgrohe DogShower ha tre diversi tipi di getto:

– per la pulizia delicata delle zampe o di altre zone sensibili è adatto il getto posizionato nell’estremità superiore della doccetta;

– per rimuovere il fango dalle zampe viene in soccorso il morbido getto d’acqua proveniente dagli ugelli anteriori;

– per la cura di tutto il corpo si raccomanda la modalità di getto “full fur”: qui l’acqua proveniente da oltre 70 ugelli in silicone morbido penetra in profondità nel sottopelo del cane e rimuove completamente lo sporco e lo shampoo.

Un pulsante di selezione sull’impugnatura permette di passare facilmente da un tipo di getto all’altro continuando a tenere la doccetta comodamente in mano.

Grazie alla sua forma ergonomica, la doccetta per cani DogShower è comoda da impugnare ed è ideale per l’uso con una sola mano. Si avvita facilmente su qualsiasi flessibile doccia standard. Per un cambio ancora più rapido della doccetta, è anche possibile installare un connettore a scatto, che è acquistabile a parte.

hansgrohe DogShower è disponibile in quattro diverse finiture: rosa, nero, bianco e blu. Tutti i colori sono opachi e non riflettenti per evitare che l’animale domestico possa spaventarsi durante l’utilizzo.