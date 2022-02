Dinova Italia entra in Cortexa

Dinova Italia entra a far parte di Cortexa, progetto associativo nato nel 2007 e riferimento italiano per il sistema di isolamento a cappotto.

«L’ingresso di questa importante realtà è un segno tangibile dell’interesse delle aziende del settore per Cortexa», afferma Andris Pavan, presidente di Cortexa. «Le aziende associate a Cortexa rappresentano oggi la quota maggioritaria di sistemi a cappotto venduti in Italia. (…) Per mantenere questo ruolo di riferimento, anche quest’anno verranno realizzati nuovi contenuti e strumenti volti a migliorare le conoscenze e competenze di tutti gli operatori della filiera, per progettare e realizzare cappotti termici di qualità secondo i requisiti di Cortexa».

Da oltre 60 anni leader in Germania nel settore dell’edilizia, Dinova produce sistemi per la decorazione, il risanamento e l’isolamento delle facciate. Con la gamma di sistemi a cappotto DinoTherm dotati di certificazione ETA e marcatura CE, sposa la qualità definita da Cortexa, offrendo anche un programma di formazione per posatori specializzati, che possono sostenere l’esame secondo la norma UNI 11716 fortemente voluto dall’associazione per garantire interventi di qualità, anche in funzione dei bonus fiscali.

«Riteniamo che la soluzione risieda nel premiare e quindi fare andare avanti solo professionisti e imprese qualificati, che operino secondo rigorosi criteri, evitando misure che blocchino tutta la filiera. Per questa ragione Cortexa continua a chiedere che il riconoscimento dei benefici avvenga esclusivamente per i lavori eseguiti a regola d’arte da progettisti e imprese qualificati secondo percorsi formativi strutturati e obbligatori che sfocino nella certificazione delle competenze», conclude il presidente.