Con isolspace Style Mafric il comfort acustico è anche di moda

Il comfort acustico degli ambienti è un elemento imprenscindibile per assicurare benessere all’interno delle abitazioni. Proprio con questo obiettivo Isolmant, specializzata da oltre 40 anni nel settore dell’isolamento anti rumore, ha messo a punto un’ampia gamma di prodotti e sistemi in grado di garantire isolamento e fonoassorbimento.

Tra questi il brand isolspace by Isolmant propone soluzioni decorative, che consentono di assorbire le onde sonore all’interno di locali particolarmente riverberanti, unendo prestazioni e design.

In particolare isolspace Style, soluzioni che si propongono come veri e propri quadri da applicare a vista, e che oggi si arricchiscono di nuove proposte grazie alla collaborazione con Mafric, marchio di abbigliamento etico ed etnico che produce in Italia coinvolgendo sartorie sociali.

Prodotti in limited edition, i quadri fonoassorbenti Style Mafric sono rivestiti con tessuti in cotone decorati con tecnica wax, ispirata al batik di utilizzo molto comune nell’abbigliamento africano.

I tessuti utilizzati sono recuperati dagli scampoli in avanzo delle collezioni di moda di Mafric, sposando il concetto di economia circolare per eliminare ogni spreco e dare nuova vita ai materiali destinati a diventare scarto.

Isolspace Style Mafric è disponibile oggi in una capsule collection che comprende otto diverse texture ispirate al mondo della natura, prediligendo colori vivaci e brillanti e geometrie mai banali, che consentono di dare personalità a ogni ambiente.



Sostenibili, atossici e anallergici, i quadri fonoassorbenti Style non disperdono polveri o sostanze volatili negli ambienti e garantisco la massima salubrità.

I pannelli, composti al 100% da Isolfibtec, una speciale fibra riciclata in tessile tecnico di poliestere a densità crescente, ottenuta da riciclo di materiale pre e post-consumo, hanno un’anima rigida intorno alla quale viene avvolto il tessuto, che è poi fissato nella parte posteriore come una vera e propria tela.

Grazie ai ganci presenti sul retro si applica facilmente alla parete come un normale quadro, mentre, in caso di posa a isola, è necessario uno specifico kit per la pendinatura.

Tre i formati disponibili: 50×70, 70×100 e 100×140 centimetri, nello spessore di 60 millimetri. Su richiesta possono essere realizzati anche formati fuori standard, previa verifica di fattibilità e minimo d’ordine.