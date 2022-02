Basf Neopor BMBcert, la materia prima 100% da fonti rinnovabili per isolanti sostenibili

Derivato al 100% da fonti rinnovabili, ovvero biomassa, Neopor BMBcert è la materia prima sviluppata da Basf per produrre isolanti sostenibili e realizzare manufatti destinati agli interventi di efficientamento energetico delle abitazioni, sia nuove che esistenti.

«Le soluzioni sostenibili come Neopor BMBcert sostanziano la strategia del Gruppo

volta alla protezione globale del clima perché riducono le emissioni di gas serra sia in

maniera “costitutiva”, (derivando da materie prime non fossili,) sia grazie al notevole e

costante risparmio energetico che consentono di ottenere dal momento

dell’applicazione in poi», ricorda Lorenzo Bottinelli Amministratore Delegato e Vice

President Country Cluster Italy.

Chi sceglie lastre e pannelli isolanti in Neopor BMBcert investe in innovazione sostenibile e contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2, in cui gioca un ruolo preponderante il riscaldamento degli edifici, tra le principali cause di inquinamento.

Con 17,5 milioni di case riscaldate a gas metano, il settore residenziale in Italia è infatti responsabile, da solo, del 64% della quantità di polveri sottili Pm25, del 53% di Pm10 e del 60% di monossido di carbonio (CO).

Isolare termicamente gli edifici rappresenta una priorità di intervento nella costruzione di un futuro a minore impatto ambientale.

Inoltre Neopor BMBcert risponde pienamente ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (CAM) per accedere al superbonus 110%, l’incentivo per la riqualificazione energetica degli edifici promosso nel Decreto Rilancio.