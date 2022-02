A BigMarket 2022 rivenditori e produttori a confronto sulle nuove sfide del mercato

Giunta alla sua sesta edizione, BigMarket – la fiera commerciale di BigMat riservata ai punti vendita del Gruppo – ha messo in evidenza l’importanza delle relazioni tra gli attori della filiera edile per confrontarsi sulle nuove sfide del mercato tra prospettive di crescita, transizione ecologica e digitale.

L’evento, che si è tenuto alla Fortezza da Basso di Firenze dal 18 e il 19 febbraio 2022, ha visto la partecipazione di quasi 800 ospiti tra titolari, responsabili acquisti di 103 soci BigMat e 95 fornitori leader nel loro settore.

Due giornate di network e confronto tra i soci BigMat e il mondo della produzione in cui è stato possibile allacciare rapporti di collaborazione, sviluppare nuove opportunità e scoprire prodotti e soluzioni innovative. Come le nuove proposte cromatiche 2022 della palette colori “A New Place” di Habimat Color Collection, il brand di BigMat dedicato alle finiture.

Durante BigMarket sono state presentate in anteprima le cinque nuove nuance della collezione (Smeraldo, Pensiero, Blu Papavero, Salsedine, Rosso Ebano, Caramello e Zafferano), presto disponibili negli oltre 40 showroom Habimat in tutta Italia.

All’interno della fiera un focus particolare è stato riservato inoltre alla gamma degli oltre 400 prodotti a marchio BigMat, con un’area espositiva dedicata. Realizzati in collaborazione con circa 40 fornitori partner, i prodotti possono essere acquistati solo nei punti vendita del Gruppo, consentendo ai soci di fidelizzare maggiormente il cliente, sia sul prodotto sulla rivendita.

Il rapporto sempre più profondo tra distribuzione e produzione è stato testimoniato anche dall’assegnazione, durante la tradizionale cena di gala di BigMarket, di quattro riconoscimenti sulla base di un sondaggio realizzato tra i soci BigMat:

– Mapei: riconoscimento per innovazione e ricerca, declinato nel lancio di nuovi prodotti e sistemi, novità tecnologiche e utilizzo di materie prime innovative;

– Kerakoll: per azioni di sostenibilità ambientale come l’impiego di materiali non inquinanti e riciclabili, l’utilizzo di impianti produttivi a basso consumo energetico, inesistenza o riduzione di emissioni nocive negli ambienti dopo la messa in opera e lunga durata dei prodotti e sistemi;

– Laterlite: riconoscimento per assistenza e formazione grazie alla disponibilità di agenti e tecnici sul territorio per supportare le vendite e all’organizzazione di webinar e corsi di formazione sui prodotti;

– Bertolotto Porte: riconoscimento per strumenti di marketing e comunicazione, come la qualità della documentazione tecnico-commerciale messa a disposizione come brochure, manuali, pubblicità, eventi, sito web e social network.

«Valorizzazione del brand, sviluppo e supporto della rete, sostenibilità e digitalizzazione rappresentano i nostri punti di forza e gli obiettivi a cui stiamo lavorando per migliorare continuamente e offrire ai nostri soci strumenti incisivi ed efficaci», commenta il direttore di BigMat Italia e BigMat International Matteo Camillini.

Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, in Italia Gruppo BigMat ha visto l’ingresso di 14 nuovi soci. «Una prova della forza e della solidità del nostro Gruppo la cui essenza è racchiusa nel confronto interno, nel sostegno continuo agli associati, nel supporto al passaggio generazionale e nell’acquisizione di nuove realtà» sottolinea il presidente di BigMat Italia Alessandro Cerbai.