Nuovo sito internet per Boero

Boero, il brand di Gruppo Boero specializzato in soluzioni vernicianti professionali per architettura ed edilizia, si presenta con un nuovo sito internet.

«Emozionale, ricco di informazioni, utile: il nuovo sito esprime a pieno l’identità di marca Boero e punta a posizionarsi come il riferimento italiano sull’arte del colore nell’ambito delle soluzioni vernicianti professionali per architettura ed edilizia», spiega Roberta Mazzucco, Brand Manager Boero. «Con l’obiettivo di comunicare in maniera privilegiata con progettisti, interior designer, architetti e professionisti del settore, la nostra nuova piattaforma web rappresenta una ricca fonte di informazioni, che continueremo ad aggiornare e arricchire».

Sviluppato dall’agenzia Origgi Consulting, il nuovo sito Boero mette a disposizione informazioni e strumenti indispensabili per la corretta scelta delle soluzioni vernicianti per interni ed esterni e la progettazione del colore e degli interventi:

• Un catalogo di oltre 170 prodotti;

• Un portfolio di più di 100 progetti realizzati in tutto il mondo;

• Un’area interamente dedicata al colore;

• Un “sito nel sito” dedicato al Sistema a Cappotto Boerotherm;

• Un’area dedicata alla consulenza progettuale e colore;

• Strumenti per la progettazione;

• Form di contatto per un dialogo diretto con gli esperti Boero;

• Un’area dedicata ai rivenditori ufficiali Boero, dislocati su tutto il territorio nazionale.

Il sito si innesta nell’importante piano pluriennale di investimenti finalizzato a consolidare il posizionamento di Boero. La strategia di comunicazione e di contenuto, il design e la struttura di navigazione della nuova piattaforma web di Boero sono stati sviluppati da Origgi Consulting sulla base di una analisi di benchmark internazionale e dopo avere analizzato i bisogni di progettisti e interior designer e di migliaia di ricerche effettuate da diverse tipologie di utenti nel web.

«Da alcuni anni assistiamo a un processo di accrescimento della qualità del costruito che si rispecchia in responsabilità sempre più stringenti per progettisti e imprese e conoscenze sempre più approfondite dei committenti, anche privati. Il bisogno informativo e formativo di questi target è oggi molto forte e detta la necessità di realizzare progetti di comunicazione orientati e mettere a disposizione informazioni di valore, più che basati su un approccio descrittivo della proposta commerciale», commenta Daniela Origgi, fondatrice di Origgi Consulting.