Lg ThinQ Smart Home Report: casa smart? Sì, ma flessibile

La smart home è una realtà del presente e del futuro. Non solo: l’automazione intelligente negli ambienti domestici è sempre più apprezzata. Lo testimonia anche l’indagine di Lg Electronics sulla smart home.

Anche se la ricerca si è focalizzata sul mercato americano, il trend sembra comune al resto del globo, trainato dalle nuove tecnologie. Risultato: la routine quotidiana degli utenti di tutte le età, indipendentemente dalla loro conoscenza tecnologica, è destinata a cambiare.

Curiosità: è il gruppo di utenti tra i 50-54 anni che si è dichiarato maggiormente soddisfatto della propria smart home, una percentuale maggiore rispetto ai più giovani che, forse, passano più tempo fuori casa e sono meno in grado di apprezzare le comodità domestiche.

I top benefit riguardano l’utilizzo di elettrodomestici intelligenti, come televisori, lavatrici, condizionatori e frigoriferi, ma anche la possibilità di risparmiare energia per una vita più rispettosa dell’ambiente.

Secondo il Report 2021 Lg ThinQ Smart Home, l’automazione domestica rende più semplice trovare soluzioni flessibili che si adattino a diversi stili di vita. La ricerca offre anche spunti di riflessione utili per i marketing manager.

Per esempio, chi ha un livello di vita alto è più attento ai programmi smart di una lavatrice, perché più attento alla conservazione degli abiti (si presume più costosi). Oppure, amano controllare gli elettrodomestici a distanza, mentre si godono il fresco in giardino. Sono aspetti importanti nelle scelte d’acquisto che, probabilmente, in astratto non sono immediatamente comprensibili.

Un aspetto, però, interessa a tutti: risparmiare energia. La ottimizzazione dei consumi domestici è una leva per la scelta delle soluzioni da adottare in una smart home.

«Le case del futuro saranno spazi di vita flessibili che forniranno soluzioni adattate allo stile di vita unico di ogni individuo. Lg ThinQ presenta la visione di un modo migliore e più intelligente di vivere, offrendo soluzioni basate sull’intelligenza artificiale che portano l’automazione e la connettività domestiche a un livello successivo. In LG, crediamo profondamente nell’importanza di migliorare ogni aspetto della vita dei consumatori e LG ThinQ sarà la chiave per rendere possibile tutto ciò», è la sintesi di Lee Jeong-seok, vicepresidente senior di Lg Electronics e head del Global Marketing Center di Lg.