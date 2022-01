La prima pala gommata L85 Bobcat alla Fiumeter di Denno (Trento)

Per le attività del centro di riciclaggio di macerie di Denno (Trento), Fiumeter, azienda specializzata nella fornitura di ghiaia, sabbia e pietrisco per cantieri edili, ha scelto di acquistare la prima pala gommata L85 arrivata in Italia, modello con cui Bobcat ha debuttato nel mercato delle pale compatte gommate.

Il primato della vendita della prima pala articolata gommata L85 arrivata in Italia va attribuito a Fides, azienda fondata nel 1984 da Rudolf Schullian e Maurizio Togni, tuttora soci di maggioranza e titolari dell’azienda, concessionaria esclusiva Bobcat per Tentino Alto Adige dal 2014.

Dotata di impianto idraulico e un potente motore, la macchina consente di far fronte a diverse tipologie e modalità di lavoro grazie a un esclusivo sistema che permette all’operatore di cambiare schema di comando semplicemente premendo un pulsante. La pala è inoltre dotata di serie del sistema Quick-Tach idraulico, la soluzione Bobcat

di aggancio che permette all’operatore di montare e smontare rapidamente gli accessori.

Accessoriata con la benna da 190 cm, la pala gommata L85 è costantemente all’opera per movimentare i materiali inerti, mentre montando lo spazzolone con benna di raccolta, la macchina viene utilizzata per pulire e manutenere le strade di accesso. Per la stagione delle nevi, Fiumeter ha acquistato anche la lama da neve che trasforma la pala L85 in un potente spazzaneve. Infine, accessoriata con forche per pallet, è in grado di movimentare materiali anche voluminosi.

«Abbiamo scelto la nuova pala L85 per i suoi numerosi punti di forza. La L85 riesce a svolgere molte funzioni grazie proprio alla sua maneggevolezza, velocità e agilità anche quando gli spazi sono ristretti. Altrettanto importante la sua eccezionale visibilità. Grazie alla nuova cabina con due sportelli completamente in vetro, la L85 garantisce un angolo di visibilità frontale e laterale superiore (…) permettendo addirittura di avere sotto controllo

la fase di carico dei pallet con l’utilizzo della forca», afferma Stefano Borghesi, responsabile mezzi della Fiumeter.

La visibilità è ulteriormente ottimizzata dagli angoli abbassati del parabrezza, dal design del cofano posteriore corto e verticale, dalla visuale della telecamera posteriore e dal raggio di sterzata ridotto.

«Un importante valore aggiunto verificato sul campo, è la possibilità di utilizzare le marce ridotte e quindi lavorare con il motore ad alti giri, regolando con il joystick la velocità desiderata», spiega Matteo Fondriest, responsabile del centro di riciclaggio di Denno, principale utilizzatore del mezzo. «Questo garantisce ottime prestazioni della macchina in particolare quando utilizzata come la spazzatrice e con la lama da neve, due situazioni in cui è richiesta una prestazione elevata. Non da ultimo il sedile comodo, la posizione dei comandi e l’ampio spazio per riporre oggetti, rendono la L85 semplice e piacevole da usare, anche durante le lunghe ore di lavoro».

Il joystick può essere regolato orizzontalmente e integrato nel sedile a sospensione per garantire il massimo comfort e facilità d’uso. Anche il piantone dello sterzo è regolabile in due direzioni: orizzontale e verticale. Entrambe queste caratteristiche sono esclusive nel settore delle pale compatte gommate.

Gli interruttori per il controllo delle funzioni principali della macchina sono ubicati sulla console di destra. L’interruttore del cambio di direzione [marcia avanti-folle-retromarcia] si trova sulla parte anteriore del joystick e può essere facilmente azionato con il dito indice. I comandi di blocco differenziale, modalità tartaruga/lepre, flottazione del braccio e controllo della portata ausiliaria, sono sempre a portata di mano sulla parte superiore del joystick.

Il comando jog permette di visualizzare, controllare e confermare le impostazioni della L85 sul display LED da 5 pollici e di attivare rapidamente la visualizzazione della telecamera posteriore. A disposizione anche un caricabatteria da 12 V e diverse porte USB.

Il motore è normalmente avviato con la chiave standard, tuttavia, per avviare e spegnere rapidamente il motore nel corso della giornata, l’operatore può anche usare i pulsanti ubicati sulla console di destra. Grazie alla modalità automatica e all’assistenza per le partenze in salita, il freno di stazionamento della L85 viene inserito e disinserito automaticamente quando necessario. Queste caratteristiche, tipiche del settore automotive, sono uniche nel settore su questo tipo di macchina.