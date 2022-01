I rubinetti Hansgrohe si apriranno anche in Serbia

Hansgrohe, produttore di miscelatori e docce, realizzerà un nuovo stabilimento produttivo in Serbia per espandere le proprie capacità nella rubinetteria. L’investimento è di circa 85 milioni di euro. L’impianto di produzione, nella città di Valjevo, circa 100 chilometri a sud-ovest della capitale Belgrado, sarà operativo a partire dalla fine del 2023. “L’investimento rafforza la nostra rete di produzione in Europa”, dice Hans Juergen Kalmbach, presidente del Comitato Esecutivo, Hansgrohe. “Fa parte della nostra strategia di produzione globale per mantenere le catene di approvvigionamento e le vie di trasporto brevi e sicure”.

Hansgrohe si affida a un alto livello di competenza nella produzione interna dei propri prodotti. “Con i nostri dipendenti in tutte le nostre sedi nel mondo, manteniamo la promessa di alta qualità e, quindi, garantiamo la soddisfazione del cliente”, dice Kalmbach. “L’impianto di produzione previsto in Serbia rafforzerà ulteriormente le nostre competenze nel settore della rubinetteria. Ora stiamo creando ulteriori capacità, soprattutto per il mercato europeo, che ci permetteranno di essere ancora più vicini ai nostri clienti”.

In futuro, Valjevo produrrà principalmente prodotti a marchio Hansgrohe. Lo stabilimento di rubinetteria esistente a Schiltach si concentrerà quindi interamente sulla produzione di prodotti AXOR, il brand di design del Gruppo Hansgrohe.

“Con questo investimento, stiamo dotando Hansgrohe di tutti gli strumenti utili per il futuro e rafforzando tutte le sedi nazionali e internazionali”. Attualmente, Hansgrohe produce rubinetti a Schiltach e Shanghai (Cina). L’impianto di produzione di Offenburg è il centro di competenza per i prodotti in plastica come soffioni, per la tecnologia di colorazione delle superfici e per il montaggio di rubinetti per bagni e cucine, oltre che di termostatici. L’azienda vanta altri stabilimenti di produzione a Willstaett e Bad Bentheim (Germania), Wasselonne (Francia) e Atlanta (USA).

Il nuovo impianto di produzione sorgerà su un’area di 130 mila metri quadrati e sarà operativo a partire della fine del 2023, e creerà un migliaio di posti di lavoro. Diventerà uno dei siti di produzione più moderni in Europa. “Naturalmente, i nostri attuali siti di produzione nella Foresta Nera rimarranno un forte pilastro per Hansgrohe in futuro”, ha detto Semling. Nel solo sito di Schiltach West è stato investito un importo a due cifre di milioni di euro negli ultimi due anni. “Nei prossimi 12 mesi proseguiremo a convertirlo, per continuare a produrre le nostre rubinetterie di alta qualità”, ha detto Semling. In futuro, solo la rubinetteria Axor sarà prodotta qui. Nel 2018, a Offenburg sono stati investiti 30 milioni di euro per un nuovo impianto di galvanizzazione delle materie plastiche. In Hansgrohe lavorano 4.700 persone in tutto il mondo, di cui più di 2.500 nelle sedi di Schiltach e Offenburg/Willstaett. L’azienda ha generato un fatturato di 1,074 miliardi di euro nel 2020. “Con i nostri investimenti, stiamo rafforzando la nostra rete di produzione e la vicinanza al cliente”, aggiunge Kalmbach.