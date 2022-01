I colori Boero trasformano un appartamento nel cuore di Roma

Boero è stato scelto per un nuovo progetto nello storico quartiere romano Prati, al confine con la Città del Vaticano: un appartamento di circa 80 mq in uno storico edificio dei primi del ‘900, ormai obsoleto e poco funzionale, ristrutturato dall’architetto Giovanni Callocchia e trasformato in un alloggio moderno e accogliente destinato ai viaggiatori.

Tutti gli ambienti sono stati ristrutturati con l’intento di combinare qualità estetica e architettonica ponendo una particolare attenzione all’innovazione tecnologica e al risparmio energetico, con la scelta ad esempio di utilizzare illuminazione a led e materiali isolanti per rendere l’appartamento ecosostenibile.

Fondamentale anche il ruolo dei colori impiegati per personalizzare gli ambienti e dare dinamicità alle superfici. Mister Mac, partner commerciale di Boero specializzato in vernici e materiali edili, in sinergia con l’azienda di pitturazione Cos. Edil. Progetti, che si è occupata dell’intero ciclo di applicazione, hanno selezionato le migliori soluzioni di finitura per rispondere con professionalità e affidabilità alle necessità del progetto.

In particolare per le pareti e i soffitti dell’intero appartamento è stato impiegato Koala, idropittura superlavabile con elevato potere coprente e a base di materie prime selezionate, nella tonalità bianca, per dare più luce agli ambienti offrendo un totale comfort abitativo.

Per le due camere da letto è stato invece deciso di accostare al bianco delle pareti il rosso e l’azzurro della collezione I Coordinati, una proposta di 1043 tinte d’arredo dedicate alla decorazione di supporti murali, ferro e legno. Anche in questo caso, la soluzione utilizzata è Koala, particolarmente adatta a creare quinte di colore nell’ambito dell’interior design.

Il controsoffitto del corridoio è stato realizzato con un grigliato prodotto dall’azienda Keller e verniciato con lo smalto anticorrosivo a grana grossa Ferropiù, nel colore nero grafite, unico prodotto per fondo e finitura che rappresenta la soluzione ideale in risposta alle esigenze di facilità di applicazione e di protezione.

Dotato di elevate proprietà di adesione su supporti metallici, dona un ricercato aspetto antichizzato a questo elemento decorativo, ma anche funzionale che consente la ripresa dell’aria delle unità interne dell’impianto di climatizzazione canalizzato.

Lo stesso grigliato verniciato con Ferropiù è stato utilizzato per creare la struttura del tavolo da pranzo e l’elemento di design, sempre presente nel soggiorno, che ricopre i tubi dell’impianto di riscaldamento con la volontà di conferire all’ambiente un aspetto industrial.