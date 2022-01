Fornaci Laterizi Danesi al servizio delle costruzioni

Riconosciuta per la qualità e l’innovazione delle sue soluzioni in laterizio, Fornaci Laterizi Danesi ha aperto a YouTrade le porte del suo ufficio tecnico per approfondire un aspetto ormai imprenscindibile per operare in maniera competitiva sul mercato: il servizio.

Grazie a un team di professionisti, l’azienda offre consulenze tecniche a 360 gradi per ogni fase di progetto, con supporto mirato per i diversi attori della filiera delle costruzioni, dalle rivendite alle imprese, fino ai progettisti. Un’assistenza che arriva fino in cantiere, con sopralluoghi e formazione delle maestranze sulle corrette modalità di posa, per una realizzazione a regola d’arte.

«Il core business di Danesi è la produzione e vendita di laterizi, dalle soluzioni più tradizionali alla gamma evoluta Normablok Più che comprende diverse tipologie di blocchi isolanti in laterizio con polistirene additivato di grafite Neopor di Basf. Tuttavia, già da diversi anni l’azienda ha deciso di non porsi al mercato solo come produttore di materiali, ma di affiancare i professionisti delle costruzioni dotandosi di un ufficio tecnico competente, per rispondere alle molteplici richieste che arrivano dai magazzini edili, dalle imprese, dai progettisti», commenta Emanuele Serventi, ingegnere dell’ufficio tecnico di Fornaci Laterizi Danesi.

Una missione che si dirama in numerose attività di formazione e consulenza tecnica sulla scelta dei laterizi più idonei in funzione delle necessità progettuali, studi di fattibilità, stesura delle voci di capitolato, verifica dei ponti termici.

Composto da tre ingegneri e un architetto, l’ufficio tecnico di Danesi è affiancato da una solida rete di tecnici commerciali esterni a disposizione per attività di consulenza e assistenza in cantiere.

Consulenza tecnica per realizzare qualsiasi tipologia di muratura

Quello dei laterizi è ormai un panorama molto complesso e variegato che, accanto ai prodotti tradizionali, affianca soluzioni a elevato valore aggiunto, in grado di proporre al mercato risposte in termini di sicurezza sismica e strutturale, isolamento termico e acustico e protezione al fuoco.

Grazie al know-how acquisito in oltre sessant’anni di attività e agli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo e in impianti tecnologicamente avanzati, Fornaci Laterizi Danesi ha messo a punto una vasta gamma di prodotti e sistemi in laterizio adatti a soddisfare le esigenze dell’edilizia moderna.

«Con i laterizi Danesi è possibile progettare e realizzare qualsiasi tipologia di muratura, dalle partizioni interne alle strutture portanti in zona ad alta sismicità», spiega l’ingegnere Luca Barbieri dell’ufficio tecnico Danesi. E aggiunge: «Avvalendoci di software dedicati al calcolo strutturale, siamo in grado di affiancare in tempo reale i progettisti con studi di fattibilità e offrire, in generale, il necessario supporto tecnico».

Proprio per l’ampia gamma di soluzioni di cui l’azienda dispone, non è sempre facile per un professionista esterno orientarsi nell’offerta. Quello che l’ufficio tecnico Danesi mette a disposizione è un’azione di affiancamento, che va dalla ricerca mirata e tempestiva del prodotto più adeguato in base al tipo di edificio che si deve realizzare alla consulenza in fase progettuale, anche per il superbonus.

Consulenza e soluzioni anche sul superbonus 110%

Grazie ai suoi professionisti esperti, l’ufficio tecnico Danesi è in grado di realizzare studi di fattibilità anche in merito a interventi legati all’incentivo fiscale al 110% introdotto con il Decreto Rilancio.

Al di là delle modifiche introdotte in sede di Legge di Bilancio, il superbonus 110% rappresenta una grande opportunità per il rinnovamento del parco edilizio nazionale, ancora non pienamente sfruttata dal mercato, frenato tra impedimenti burocratici, rincaro dei materiali e normative in continuo aggiornamento.

Attraverso la collaborazione con il Consorzio Poroton Italia, che raggruppa i principali produttori di mattoni porizzati, Fornaci Laterizi Danesi dispone di analisi dettagliate sulla normativa e casi studio reali che contribuiscono a dipanare l’intricata matassa che riguarda gli incentivi fiscali, oltre a organizzare eventi formativi dedicati.

«Oltre al nostro supporto tecnico per individuare le migliori soluzioni costruttive per le strutture opache verticali dell’involucro edilizio e redazione dei capitolati, con il Consorzio Poroton Italia abbiamo realizzato un ciclo di webinar gratuiti dedicati al superbonus, in cui abbiamo approfondito i requisiti tecnici e i vantaggi fiscali legati a un intervento di demolizione ricostruzione con muratura armata utilizzando i blocchi Normablok Più Cam da 40 centimetri».

Studiata per rispondere ai requisiti ambientali necessari all’ottenimento del superbonus 110%, la linea di blocchi in laterizio Normablok Più Cam Muratura Armata, realizzata con Neopor Bmb di Basf, è ideale per costruire murature armate in tutte le zone sismiche ed è certificata secondo lo schema ReMade in Italy come prodotto con contenuto di riciclato conforme ai requisiti di legge.

Sul sito dell’azienda, inoltre, sono pubblicati diversi contributi tecnici molto dettagliati, tra cui un esempio applicativo riferito a un edificio unifamiliare reale, ristrutturato tramite demolizione e ricostruzione con ampliamento, che analizza le varie fasi per l’applicazione del superbonus, dal rispetto dei requisiti tecnici alla determinazione dei prezzi, dalla gestione del computometrico estimativo alla determinazione della detrazione spettante.

Ponti termici addio

Altro elemento da non trascurare, quando si realizzano edifici a basso consumo energetico, sono i ponti termici. Anche in questo caso, l’azienda di Soncino ha una soluzione ad hoc: Normablok Più Cam Ponti Termici, una linea completa di blocchi forati e tramezze ad alte prestazioni, concepita per la risoluzione di questo particolare nodo progettuale, grazie a incastri a secco, fascia isolante tagliagiunto ed elementi speciali di spessore ridotto.

Attraverso software di calcolo, l’ufficio tecnico Danesi assiste i progettisti nella verifica e risoluzione dei ponti termici di pilastri e travi, oltre a individuare le soluzioni e i formati più adeguati all’intervento.

Un altro vantaggio che garantisce la gamma di laterizi Normablok Più è la certezza di progettare e realizzare edifici sicuri anche in caso d’incendio.

«Il vantaggio che implica la scelta di Normablok è la protezione al fuoco, sia in termini di resistenza che di reazione. I nostri prodotti, testati in laboratorio e certificati, non collaborano al carico di incendio e non permettono la propagazione delle fiamme. Quindi, sono sicuri e garantiti sotto tutti i punti di vista», precisa l’ingegnere di Danesi.

Ideali anche in edifici pluripiano, i blocchi della linea Normablok Più sono disponibili inoltre in formato digitale per il Bim, per una piena integrazione tra la fase progettuale e quella esecutiva.

La formazione

Sempre nell’ottica di un costante sostegno alla filiera delle costruzioni, Fornaci Laterizi Danesi si impegna attivamente anche nella formazione dei diversi protagonisti del settore.

«Per i progettisti e le imprese organizziamo webinar e assistenza personalizzata anche da remoto. In particolare quest’ultima attività ci sta dando risultati molto interessanti. Condividendo il progetto online, riusciamo a essere accanto al progettista in qualsiasi momento e quindi anche affiancarlo durante la fase di calcolo e progettazione».

Un’altra attività è l’istruzione delle maestranze direttamente in cantiere. Si tratti di murature di tamponamento o di murature armate, i tecnici Danesi sono a disposizione per aiutare l’impresa nelle prime fasi di posa.

«Nonostante l’elevato contenuto innovativo, i nostri sistemi costruttivi hanno il vantaggio di essere molto semplici da posare, non discostandosi molto dai prodotti tradizionali. Tuttavia siamo sempre disponibili a effettuare sopralluoghi in cantiere per discutere di tutto ciò che serve per la realizzazione a regola d’arte dei progetti, compresa l’istruzione delle maestranze», chiarisce Barbieri.

«In caso di murature armate, per esempio, aiutiamo l’impresa nel tracciamento dei primi ferri di armatura, spieghiamo come posare i blocchi, come realizzare i nodi costruttivi, e offriamo consigli pratici per evitare qualsiasi problema che potrebbe inficiare la corretta realizzazione dell’opera. Tutto ciò viene particolarmente apprezzato dall’impresa e dai progettisti, che hanno la garanzia di avere il produttore sempre al loro fianco. Nel contempo l’impresa ha l’opportunità di scoprire tutti i vantaggi di un sistema costruttivo completo quale è la muratura armata Normablok Più, con la certezza che utilizzerà i nostri prodotti anche nei successivi cantieri».

Lo staff tecnico di Danesi collabora inoltre con le scuole edili, gli istituiti tecnici professionali e le università per eventi formativi dedicati al mondo del laterizio e agli aspetti professionali inerenti la figura dell’ingegnere.

Un pacchetto completo di servizi per la distribuzione

Nelle attività di formazione non possono mancare i distributori edili, uno dei principali target di riferimento di Danesi. Gli incontri, organizzati presso i magazzini delle rivendite o via web, vertono sugli aggiornamenti normativi che riguardano il mondo del laterizio, le novità di prodotto e i plus dei sistemi costruttivi dell’azienda, anche in un’ottica di supporto al sell out.

«Con le rivendite lavoriamo sia con un’attività di formazione a lungo termine, sia con incontri continuativi con la nostra forza vendita, formata per proporre un’assistenza anche dal punto di vista tecnico», sottolinea il responsabile tecnico.

Su richiesta del magazzino edile, i tecnici Danesi incontrano imprese e progettisti, affiancando le rivendite sia in cantiere sia nella promozione delle soluzioni costruttive.

«I nostri servizi fanno parte di un pacchetto completo che dalla fornitura dei materiali si estende alla consulenza tecnica, all’assistenza in cantiere, alla formazione, al rapporto con la nostra rete commerciale. I nostri clienti sanno di poter sempre contare su di noi. Al servizio uniamo la capacità di dare sempre risposte tempestive, materiale disponibile in pronta consegna in tempi brevi, una logistica che, grazie a due stabilimenti di produzione e due depositi, è in grado di garantire sempre l’approvvigionamento in magazzino e, quando richiesto, anche in cantiere».

Una forma di partnership molto forte che consente di operare ai massimi livelli, offrendo anche alla distribuzione un valore aggiunto particolarmente importante per rispondere in maniera sempre efficace al mercato, protagonista in questo momento di una congiuntura particolarmente positiva.

Soluzioni performanti per essere sempre al passo con i tempi

«Il 2021 è stato un anno impegnativo. In termini di volumi è stato molto positivo, grazie al boom delle costruzioni, che in Italia rappresenta al momento il settore trainante del Pil. Tuttavia si sono registrate grosse criticità per quanto riguarda i rincari delle materie prime e dell’energia. Sono aspetti molto delicati a cui stiamo prestando la massima attenzione, con l’obiettivo di presentare al mercato prodotti sempre competitivi, non solo dal punto di vista prestazionale, ma anche economico. La sfida è anche quella di migliorarsi continuamente ed essere sempre al passo con i tempi, garantendo soluzioni sempre più performanti e innovative, servizi di qualità e novità di prodotto capaci di anticipare le tendenze e risolvere nuovi problemi. Con il supporto di una documentazione tecnica e manualistica sempre aggiornata che possa rappresentare un valido strumento per tutti i professionisti», conclude Serventi.