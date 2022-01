Decorativo Fontego San Marco per pareti eleganti e contemporanee

Caratterizzato da un finish opaco e vellutato che può essere declinato in maniera classica o con un dinamico effetto spatolato, Fontego è uno dei decorativi San Marco che interpreta la luce e gli spazi in modo innovativo dando vita ad ambientazioni eleganti e contemporanee.

I chiaroscuri e il movimento sulle pareti si ottengono attraverso il sapiente utilizzo degli strumenti da parte del decoratore: per realizzare l’effetto spatolato, basta applicare la finitura in modo disomogeneo con il frattazzo in acciaio e, quando è quasi asciutta, ripassare in modo piatto lisciando la superficie. Si creano zone caratterizzate da striature irregolari, che disegnano morbide increspature.

Per ottenere una soluzione estetica classica, invece, è necessario distribuire il prodotto con un pennello, così da dare vita a zone d’accumulo discontinue con l’aiuto di una spugna morbida e appena umida o con un pennello tipo “spalter”, quando la pittura è parzialmente asciutta.

Facile da applicare anche per gli amanti del fai-da-te, la finitura Fontego può essere utilizzata su intonaci vecchi e nuovi, su superfici in calcestruzzo o in gesso e cartongesso, ma anche su conglomerati di varia natura minerale, purché assorbenti.

Raffinata ed elegante, la texture è inoltre disponibile nella tinta argento e declinabile nell’ampia gamma di colorazioni del Sistema Tintometrico Marcromie.