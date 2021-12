Taormina di Ritmonio: la rubinetteria dal design sostenibile

La collezione Taormina di Ritmonio si declina in un’ampia gamma di prodotti per i diversi utilizzi: dagli appoggi, agli incassi a parete, fino ai soffioni doccia. Per alcune di queste configurazioni, la portata d’acqua è inferiore ai 6 litri/minuto, rispondendo perfettamente a un utilizzo responsabile delle risorse idriche.

Taormina si ispira alla località di mare siciliana: il corpo del miscelatore per lavabo richiama la forma delle caratteristiche colonne del Teatro Antico di Taormina e le sue linee dolci si rifanno alle sinuose insenature e alle onde del mar Mediterraneo.

Proposta in 16 finiture, la collezione è disponibile con comando senza leva, più pulito ed essenziale, o con leva, per permettere all’utente finale una sempre maggiore personalizzazione nell’ambiente bagno.

Oltre che nello sviluppo di prodotti attenti a ridurre i consumi idrici, l’attenzione alla sostenibilità di Ritmonio si manifesta anche nei processi aziendali volti a ridurre al minimo l’impatto sull’ecosistema.

Un’attenzione che si concretizza nella costante analisi del sistema produttivo e negli interventi per implementarlo. Oltre alla certificazione ISO 14001 che garantisce la sostenibilità e la correttezza della Gestione Ambientale, Ritmonio ha messo in atto il programma Eco per i prodotti della divisione Bath&Shower (miscelatori lavabo e bidet) che si contraddistinguono per una portata d’acqua inferiore ai 9 litri/minuto, garantendo al tempo stesso il massimo del comfort di utilizzo per l’utente.