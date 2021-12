Micosteryl Protect, la nuova vernice antimuffa lavabile Baldini Vernici

La linea Micosteryl di Baldini Vernici si arricchisce della nuova vernice lavabile antimuffa Micosteryl Protect.

Certificata Uni En 15457, la vernice consente di ottenere un’ottima copertura e un ottimo punto di bianco opaco, per proteggere i muri dalla muffa e creare un ambiente sano. La sua elevata traspirabilità la rende idonea anche per ambienti umidi, come bagni e cucine.

La linea di idropitture e fissativi Micosteryl di Baldini Vernici, brand di Cromology Italia, è specifica per prevenire la formazione della muffa. Grazie alla Film Protection Technology, speciali preservanti esplicano un’azione protettiva e impediscono totalmente che le spore possano proliferare sulla parete e creare macchie.

Perché si forma la muffa sulle pareti

La muffa è un problema che tocca moltissime abitazioni dalle più “datate” a quelle di nuova costruzione. Questo microrganismo si propaga infatti sotto forma di spore, particelle invisibili e minuscole, sempre presenti nell’aria, che trovando le condizioni favorevoli proliferano attaccando le mura e creando le classiche macchie verdastre.

Fra i fattori che spesso contribuiscono alla creazione di muffa:

– lo scarso ricambio dell’aria nei locali,

– l’utilizzo di finestre con doppi vetri sigillanti,

– la produzione di eccessivo vapore tipico di bagni e cucine,

– l’umidità che risale dal terreno,

– l’esposizione a nord della parete

– la presenza di mobili ingombranti che non permettono corretta areazione

– le tecniche non adeguate con creazione di ponti termici.

La muffa però non arreca solo un danno estetico e funzionale alle pareti, ma da recenti studi scientifici è stato dimostrato che le muffe liberano sostanze volatili VOC (composti organici volatili microbiologici), che sono responsabili del tipico cattivo odore, e possono creare ripercussioni negative per la salute, dando origine a problemi ad allergie ed asma.