Mapei sponsor della nuova sala del Teatro del Maggio a Firenze

Con l’inaugurazione della nuova Sala Zubin Mehta all’Auditorium di Firenze, Mapei si conferma a fianco delle principali istituzioni musicali del Paese.

A dieci anni esatti dall’inaugurazione del Teatro del Maggio, la nuova sala è stata inaugurata con un concerto sinfonico corale, diretto dal grande Maestro Zubin Mehta in persona, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Eclettico, polivalente e con parametri di acustica eccellenti, il nuovo Auditorium di Firenze rappresenta un tassello decisivo nel progetto che, entro la fine del 2022, renderà il Maggio un polo di produzione musicale di riferimento internazionale e un complesso tecnologicamente avanzato.

Mapei, che già collabora da anni con il Teatro del Maggio, ha contribuito in qualità di Sponsor all’inaugurazione della sala e ha partecipato alla realizzazione della struttura con le proprie soluzioni all’avanguardia. In particolare, ha fornito i prodotti necessari per il rifacimento della copertura, delle relative pavimentazioni esterne e per la realizzazione delle facciate del chiostro interno.