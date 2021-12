Jcb festeggia il traguardo dei 750 mila motori prodotti

750 mila i motori prodotti da JCB Power Systems nel Derbyshire, dove la produzione è stata avviata per la prima volta nel 2004.

«Una pietra miliare se si considera che abbiamo iniziato a produrre solo 17 anni fa. In questo periodo i traguardi raggiunti con i nostri motori sono tanti, inclusi due record mondiali di velocità su terra. Con lo sviluppo del nostro nuovo motore a idrogeno, in arrivo c’è molto di più, e il futuro per il business dei motori JCB appare molto luminoso», ha dichiarato il presidente Lord Bamford.

Più della metà dei 750.000 motori sono stati realizzati presso lo stabilimento JCB Power Systems, che produce la gamma di propulsori da 55 a 212 kW. I motori sono utilizzati per l’equipaggiamento dei mezzi JCB e di quelli dei clienti che producono altri tipi di macchine e attrezzature come spazzatrici stradali, vagli, frantoi e rimorchiatori.

La produzione è stata successivamente estesa all’India nel 2011. Lo stabilimento JCB India di Delhi attualmente produce circa 48 varianti di motore, sia per il mercato indiano che destinati all’esportazione.

Tra i momenti salienti degli ultimi 17 anni di produzione di motori si distingue il “Queen’s Award for International Trade” assegnato a JCB Power Systems nel 2016 che ha premiato una crescita del 325% nelle vendite di componenti per terze parti.