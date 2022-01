Imer Koine 3.1, la pompa miscelatrice per premiscelati asciutti e materiali umidi

Adatta all’applicazione di tutti i prodotti premiscelati contenuti in sacco, con una attitudine particolare per l’applicazione di malte strutturali, deumidificanti e prodotti per la rasatura dei pannelli termoisolanti. Koine 3.1 di Imer si trasforma in una pompa per prodotti rasanti pronti all’uso in pasta, malte per iniezione e malte per la stuccatura, semplicemente girando un interruttore nel pannello di comando e regolando la portata di materiale a proprio piacimento.

Ma non solo: la nuova intonacatrice è progettata per essere versatile e semplice da utilizzare. La macchina non è un semplice restyling di un vecchio progetto, ma una intonacatrice innovativa che può essere utilizzata anche dall’operatore meno esperto.

La tecnologia diagnostica ha fatto passi enormi in questi ultimi anni in tutti i settori. Imer segue da sempre questa tendenza sviluppando sistemi di comunicazione macchina operatore sempre più efficienti e capaci di rendere facilmente gestibile un macchinario apparentemente complesso a chiunque ne deve fare uso.

Questa tecnologia applicata alla Koine 3.1, in abbinamento all’esclusivo sistema di avviamento Easy Start e a un quadro di comando estremamente intuitivo dotato di display diagnostico e operazionale, rendono Koine 3.1 più semplice da utilizzare.

La macchina è un’intonacatrice monofase, che può lavorare facilmente con soli 3 kW di potenza disponibile. Ha dimensioni e peso contenuti (159 chilogrammi, completa di pompa acqua e compressore), facilmente separabile in quattro parti. È studiata per tutte le opere di ristrutturazione, dove gli spazi agibili sono ristretti e la trasportabilità delle attrezzature è di fondamentale importanza.

CARATTERISTICHE KOINE 3.1

Dimensioni e peso contenuti

Facile movimentazione anche nei fondi più rovinati grazie alle

ruote da 300 mm

Divisibile in quattro parti facilmente trasportabili

Comandi pannello di controllo estremamente intuitivi

Display per le indicazioni diagnostiche ed operazionali

Unico selettore di cambio modalità di lavorazione per prodotti

secchi in sacco / prodotti umidi in vaso

Easy Start: sistema avanzato per l'avviamento senza rischi di bloccaggio dell'intonacatrice

bloccaggio dell’intonacatrice

Compressore a membrana Imer IM250 da 250l/min rimovibile a bordo macchina (Koine 3.1)

bordo macchina (Koine 3.1)

Compressore a pistoni Fini VKM 402 da 400 l/min rimovibile a bordo macchina (Koine 3.1 Coat)

bordo macchina (Koine 3.1 Coat)

bordo macchina (Koine 3.1 Coat) Pompa Calpeda NGX2 autoadescante in acciaio inox

Sensore di sicurezza per griglia tramoggia/apertura motore

miscelatore (non necessita di attrezzi per la rimozione)

Adatta all’applicazione di:

Materiali premiscelati asciutti (modalità Dry)

• Malte per incollaggio e rasatura di pannelli termoisolanti

• Malte per il rinforzo strutturale armato base cemento / calce

• Malte risananti/deumidificanti per pareti in muratura

• Leganti/malte per iniezioni di consolidamento

• Intonaci base calce/cemento/gesso

• Rasanti base calce/ cemento/gesso

• Intonaci isolanti base polistirene o sughero

• Sottofondi autolivellanti base cemento/anidride

• Malte per la protezione delle strutture dal calore

Materiali umidi (modalità Wet)

• Rivestimenti di finitura, rasanti minerali ai silicati o quarzite

• Impermeabilizzanti, anche fibrorinforzati

• Rasanti per finiture elastomeriche/ idrofugate

• Malte cementizie per il rinforzo strutturale armato

• Leganti/malte per iniezioni di consolidamento

• Malte per stilature/stuccature

Chi è Imer Group

Imer Group è un’azienda di Poggibonsi (Siena) nata nel 1962, specializzata nella produzione di macchine e attrezzature per l’edilizia. Nel 2022 celebrerà quindi 60 anni dalla fondazione. Conta 650 dipendenti, cinque stabilimenti produttivi (quattro in Italia e uno in Turchia) e cinque filiali commerciali estere. La produzione è articolata in quattro divisioni: Equipment (macchine e attrezzature per il cantiere), Access (piattaforme aeree), Concrete (impianti di betonaggio e macchine per il trasporto e la posa del calcestruzzo), Kato (macchine movimento terra).

I prodotti coprono tutte le esigenze del cantiere: dalla produzione, posa e trasporto di malta e calcestruzzo alla movimentazione di carichi, dal taglio di materiali e superfici alla compattazione del terreno, dal sollevamento di persone al movimento terra. Tante linee di prodotto diverse unite sotto il marchio comune, sinonimo di qualità riconosciuta in tutto il mondo.

Imer Group distribuisce i propri prodotti in Italia attraverso una rete di oltre mille rivenditori, che garantiscono la copertura capillare del territorio nazionale utilizzando tutti i canali esistenti, dai rivenditori specializzati, ai centri di noleggio fino alla grande distribuzione.