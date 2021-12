Hedera, la scrivania salvaspazio con soli 8 centimetri di ingombro

Nasce Craab Craft Laboratory, start up e bottega digitale che si propone di ideare, sviluppare e realizzare articoli innovativi caratterizzati da un design funzionale, contemporaneo e sostenibile, progettate guardando al presente e al futuro. Prodotti artigianali con caratteristiche funzionali, di design ed eco-sostenibilità, nel nome della migliore tradizione artigiana italiana.

«Il nostro è un vero e proprio laboratorio dove amiamo sperimentare per trovare soluzioni ad esigenze pratiche e tramutarle in prodotti che ci aiutino effettivamente a semplificare il nostro vivere quotidiano», affermano i fondatori Ferrario e Pirola.

Il primo prodotto lanciato dall’azienda sul mercato è Hedera, un innovativo smart desk compatto, flessibile e configurabile, interamente realizzato in legno, in grado di rispondere alla sempre crescente richiesta di spazi di studio e lavoro adeguati all’interno di ambienti, domestici e non.

Con soli 8 centimetri di ingombro, Hedera può essere installata ovunque. Al termine dell’utilizzo, scrivania e pensili possono essere riposti nel vano posteriore a scomparsa, grazie a un innovativo sistema di aggangio-sgancio, semplice e leggero, realizzato mediante apposite lavorazioni nel legno senza fissaggi o supporti.

«Abbiamo pensato al concetto di spazio per crearlo anche dove non c’è. Se serve a noi, perché non può servire anche ad altri? È da questa domanda che siamo partiti e proprio su questo presupposto possiamo dire che il nostro sogno è di continuare a progettare soluzioni che possano soddisfare le esigenze del vivere quotidiano di oggi e di domani».