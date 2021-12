Con Antica Calce Plus di San Marco una finitura ricca di sfumature e antimuffa

Specifico per gli interni, Antica Calce Plus è il rivestimento murale messo a punto da San Marco, contraddistinto da giochi di chiaroscuro e da un finish morbido. Grazie all’effetto pennellato, consente di ottenere una finitura ricca di sfumature, messe in evidenza dalla lucidatura finale.

Attraverso morbide spatolate, in leggero rilievo e gradevoli al tocco, il decoratore può liberare il proprio estro creando atmosfere particolari in cui estetica, design e cura dei dettagli sono elementi chiave.

È applicabile su numerose superfici come gli intonaci vecchi e nuovi a base di leganti idraulici, le pareti in cartongesso, le vecchie pitture oppure i conglomerati di varia natura, purché assorbenti.

All’inedito impatto estetico, questo decorativo unisce un’importante funzione preventiva dei fenomeni di muffa e degrado legati all’umidità. La formulazione a base calce, infatti, è in grado di controllare umidità e micro-clima, garantendo alle pareti una protezione naturale ed efficace.

Rivestimento traspirante, Antica Calce Plus non rilascia sostanze volatili e assicura un alto comfort abitativo.

Personalizzabile grazie al Sistema Tintometrico Marcromie, con un’ampia selezione di tinte, questa finitura si armonizza in modo ottimale negli ambienti più classici, ma crea anche piacevoli atmosfere contemporanee.

Il decorativo Antica Calce Plus fa parte del mood Classic, che insieme a Minimal, Urban, Contemporary e Decor Trends, è uno dei cinque stili di arredamento individuati da San Marco all’interno del nuovo catalogo Stili da abitare di San Marco.