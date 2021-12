Bme – Building Materials Europe a caccia di rivendite edili

Il colosso della finanza Usa, Blackstone, ha acquistato uno dei leader europei della distribuzione, con base in Olanda e oltre 4,3 miliardi di fatturato. Ma non si è fermato: il gruppo Bme (Building Materials Europe) ha iniziato una campagna acquisti di aziende, che potrebbe arrivare anche in Italia.

