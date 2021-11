Spina Corta, il nuovo formato di parquet Woodco

Nuovo formato di parquet per Woodco che lancia all’interno della collezione Signature la Spina Corta, variante più sofisticata della tradizionale spina ungherese.

I singoli listelli, dalla larghezza molto ampia in proporzione alla loro lunghezza accorciata, possono essere accostati tra loro sia dal lato corto, per conferire agli ambienti un effetto più arioso, sia dal lato lungo, per dinamismi maggiormente accentuati.

Per potenziare l’effetto tridimensionale delle superfici, inoltre, è possibile affiancare sul lato lungo anche più elementi, in modo da creare un originale movimento ondulatorio.

Realizzata in Rovere di Slavonia, la spina corta Woodco è disponibile in 30 diverse colorazioni, a cui si aggiungono sei ulteriori varianti in noce.

Ogni singolo elemento misura 415×180 mm ed è formato da uno strato nobile di 4 mm e da un supporto in multistrato di betulla di 10 mm, per uno spessore totale di 14 mm.

Le spine corte fanno parte della collezione di pavimenti in legno Signature di Woodco.

Ogni tavola, quadrotta o geometria viene creata da artigiani esperti, unendo lavorazioni ed effetti contemporanei a tecniche e strumenti antichi. Il risultato sono superfici tailor made che permettono di dare forma alle proprie idee progettuali, realizzando rivestimenti iconici e distintivi.