Skins Wallpaper: le nuove carte da parati L’Antic Colonial

L’Antic Colonial, brand del Gruppo Porcelanosa, presenta la nuova collezione di carte da parati Skins Wallpaper caratterizzate da motivi geometrici e naturali per dare un tocco originale, senza dover ricorrere ai lavori di ristrutturazione.

Con colori vivaci che vanno dal verde bottiglia al rosa pallido, fino al grigio argento, le tre collezioni della serie (Royal, Amazonia e Emporia) offrono una miriade di combinazioni e si adattano a tutti gli stili.

Ad esempio, la carta Buckingham della serie Royal presenta una stampa floreale ispirata ai saloni vittoriani del XIX secolo, le cui tonalità (Aegean, Beige, Coal e Taupe) possono essere messe in risalto da poltrone in velluto, mobili in marmo e specchi rotondi in bronzo.

Per creare un ambiente più esotico, L’Antic Colonial propone Augusta della collezione Amazonia. Le foglie di palma verdi (Emerald) e rosa (Agata) sovrapposte sulla parete danno una sensazione di freschezza, rivitalizzando gli ambienti con i loro disegni colorati.

Per locali più versatili c’è Emporia con i suoi tocchi color oro e forme astratte: questa carta da parati nelle tonalità Aegan, Beige, Coal, Navy e Taupe delinea una sorta di costellazione che risalta la profondità di ogni ambiente.

La nuova gamma di carta da parati è disponibile nel formato 53 cm x 1005 cm e sono prodotte in tessuto non tessuto (TNT) che permette una maggiore resistenza allo sbiadimento dovuto all’esposizione alla luce del sole e una migliore lavabilità.

In più consente una installazione più facile, grazie anche l’utilizzo dell’adesivo Skins Fix di Butech, azienda sempre del Gruppo Porcelanosa.