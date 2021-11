Sigma Coatings: Olive Sprig, il colore per la “nuova normalità”

Sigma Coatings, brand di PPG Architectural Coatings Italy ha scelto di interpretare la nuova sensazione di ricerca di comfort, serenità e relax che accompagna i nuovi modelli di vivere la casa dopo il covid, con Olive Sprig, una tonalità grigio-verde sofisticata e versatile, capace di valorizzare qualsiasi tipo di ambiente – interno ed esterno – e di materiale, soprattutto se di ispirazione naturale.

Con Olive Sprig, Sigma Coatings amplia ulteriormente gli orizzonti della progettazione cromatica promuovendo un innovativo concetto di rinascita degli spazi.

Per continuare a ispirare i professionisti del settore, il brand ha ideato per il 2022 tre filoni :

– Invaluable, una color palette elegante, che aggiunge profondità e calore a ogni spazio, grazie alle sue tinte scure, sature e raffinate. Si sovrappongono stili e ispirazioni provenienti dal passato, riutilizzando e rinnovando pezzi vintage e d’antiquariato

– Introspective, ideale per chi è alla costante ricerca di equilibrio e benessere. Le tinte morbide aiutano ad alleviare lo stress e a ricreare spazi accoglienti e confortevoli. Dettagli artigianali e materiali naturali si mescolano per dare vita ad ambienti dall’atmosfera intima e curata.

– Inspired, la scelta ideale per chi, nel colore, vede una fonte inesauribile di energia e positività. Le tonalità che compongono questa color palette sono energiche e vibranti, dedicate a coloro che vogliono abbracciare il cambiamento. Forme non convenzionali ed oggetti eclettici si uniscono per sorprendere e suscitare gioia e curiosità.