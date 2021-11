Rubinetterie Nobili: inedito effetto legno per il miscelatore Dress

Un materiale inedito per la rubinetteria bagno è quello con cui Nilo Gioacchini firma Dress, il miscelatore effetto legno di Nobili.

Il corpo del miscelatore Dress è in ottone cromato in tre diverse altezze, per adattarsi a

diversi tipi di lavabo, dai classici 17,6 cm ai 27,4 cm. Le due superfici piane arrotondate, che individuano la bocca di erogazione e la leva di comando, possono invece “cambiare pelle” con ben quattro nuance effetto legno, dalla più chiara alla più scura: Shabby Wood, Heritage Wood, Vanilla Wood e Tobacco Wood. In questo modo è possibile creare un unicum inedito con piani d’appoggio, pavimenti e mobili bagno.

Oltre alle quattro finiture effetto legno, il miscelatore Dress può essere personalizzato in molti colori e varianti a scelta fra altre cinque macro-palette: Colour, Wood, Fenix, Matter, Carbon e la preziosa Guilloché, un’antica tecnica decorativa impiegata in oreficeria

a partire dal 1600.

La cartuccia di miscelazione Nobili Widd 28 è disegnata in modo da frenare l’apertura della leva a metà della portata. Oltre questa lieve resistenza è naturalmente possibile ottenere l’erogazione totale. Un modo efficace per ridurre i consumi con una portata di 5 lt/min (contro i classici 11 lt/min).