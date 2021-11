Riqualificazione di un loft a Milano con le soluzioni impermeabilizzanti Volteco

In questo periodo di emergenza sanitaria e pandemia sono emerse nuove necessità legate alla nostra vita di tutti i giorni, in primis alla casa, portando alla luce pregi e difetti delle nostre abitazioni e diffondendo una nuova filosofia dell’abitare attenta a salute, benessere e comfort abitativo.

Le richieste della committenza sono cambiate e in questo nuovo panorama sono fondamentali gli interventi di progettisti, tecnici e professionisti qualificati del settore edile che sappiano soddisfare con competenza questi nuovi reali bisogni. Esattamente in quest’ottica, Volteco, azienda specializzata nel settore degli impermeabilizzanti per l’edilizia, è stata chiamata per eseguire un importante intervento di riqualificazione di un loft a Milano, in zona San Siro.

Un ambiente interrato, malsano e non vivibile, con significativi problemi d’infiltrazioni, sia da riprese di getto che da corpi passanti, distacco dell’intonaco dovuto alla presenza di umidità e fenomeni di condensa, bocche di lupo con problemi evidenti e alquanto spiacevoli.

L’obiettivo dell’intervento è stato quello di ricreare un ambiente accogliente, creativo e di design dove poter lavorare, anche con clienti e partner esterni in caso di shooting fotografici, e allo stesso tempo vivere nell’area notte, ripristinando una condizione di massima salubrità.

Fondamentale l’utilizzo di materiali impermeabilizzanti e sistemi anti-condensa combinati con un impianto di ventilazione meccanica controllata a garanzia del ricircolo continuo dell’aria.

Le soluzioni Volteco utilizzate per l’intervento di riqualificazione:

Le fasi dell’intervento di riqualificazione con le soluzioni Volteco

Si è proceduto con la demolizione delle strutture e degli impianti esistenti, intervenendo su corpi passanti e giunti inizialmente con Aktivo 201, il mastice idroespansivo che consente di intervenire direttamente sul punto di venuta dell’acqua sigillandolo e impermeabilizzandolo in via definitiva, e, successivamente, con I-Plug, la malta idraulica a presa e indurimento rapidi, ideale per interventi veloci di impermeabilizzazione localizzata, anche in presenza di acqua in pressione.

Per impermeabilizzare la platea, si è applicata la membrana multistrato a funzionalità differenziate, idroreattiva, autosigillante e autoriparante Amphibia per garantire una totale tenuta stagna dalle infiltrazioni d’acqua delle strutture interrate oggetto dell’intervento.

Per impermeabilizzare muri e bocca di lupo, trasformata in punto luce chiave per l’illuminazione e il passaggio delle condotte della ventilazione meccanica forzata, Volteco ha optato per l’impermeabilizzante cementizio a cristallizazione Bi Mortar Concrete Seal, ideale per realizzare un rivestimento continuo impermeabile particolarmente resistente e performante.

Umidità e condensa, invece, sono state eliminate grazie all’impiego di Calibro Plus Evaporation, il sistema deumidificante completo per il risanamento degli intonaci su murature intaccate da umidità e accumulo salino.

A conclusione dell’intervento, come finitura, è stato applicato X-Lime, l’intonachino di finitura idrofobizzato a base di calce, premiscelato, di colorazione bianca.

Ecco il video con tutte le fasi dell’intervento:

Per maggiori informazioni sui prodotti e sistemi impermeabilizzanti Volteco, visitate il sito www.volteco.com