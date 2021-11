Polyglass al Made Expo 2021 con nuove soluzioni impermeabili certificate

Polyglass (Gruppo Mapei) partecipa al Made Expo 2021 di Milano Rho (22-25 novembre) con le sue soluzioni certificate e prodotti innovativi per il mondo dell’impermeabilizzazione.

Presso lo stand B12/D11 – padiglione 2, l’azienda presenta le nuove soluzioni impermeabili certificate e le ultime innovazioni di prodotto nel campo di manti sintetici, membrane in bitume distillato polimero e prodotti accessori per l’impermeabilizzazione.

Tra le novità il prodotto Polyflex Light Evolution P della linea Reoxthene: il suo compound ad alto tenore di polimeri e basso peso specifico permette di ottenere rotoli di peso inferiore a 29 kg, che migliorano la movimentazione in cantiere, la velocità di posa e la sicurezza dell’applicatore. Le mescole innovative assicurano maggiore resistenza agli agenti atmosferici e all’invecchiamento, garantendo una minore manutenzione. Gli alti indici prestazionali ne rendono ancora più efficace l’applicazione grazie a lavorabilità, saldabilità e adesività finora impensabili.

Novità anche per la gamma Polylastic, la membrana liquida bituminosa all’acqua pronta all’uso, disponibile ora in otto diverse colorazioni per una perfetta integrazione in tutti i contesti architettonici. Il prodotto può essere applicato come rivestimento e impermeabilizzante su manufatti in calcestruzzo, fibrocemento, legno, superfici metalliche e membrane bituminose esistenti da ripristinare. Grazie alla sua elevata elasticità resiste alle eventuali microfessurazioni dei supporti.

Nello stand saranno presenti alcuni esempi di soluzioni impermeabili realizzate con i manti sintetici Mapeplan, la linea di manti sintetici Polyglass per l’impermeabilizzazione di grandi opere civili e commerciali. Con i prodotti Mapeplan in FPO/TPO e PVC-P è possibile realizzare impermeabilizzazioni “continue”, totalmente ermetiche, di coperture di edifici industriali e commerciali, bacini idrici, fondazioni e opere interrate.

Nello stand Polyglass i visitatori troveranno anche un’area dedicata alla progettazione e ai sistemi certificati: il team tecnico sarà a disposizione per illustrare ai visitatori le soluzioni impermeabili e fornire informazioni e indicazioni progettuali.

Al fine di evitare contenziosi causati da problemi di tenuta idraulica delle impermeabilizzazioni dovuti a una progettazione errata, Polyglass ha realizzato in collaborazione con l’Istituto Bureau Veritas più di ottanta soluzioni certificate per ogni cantiere, con l’obiettivo supportare progettisti e applicatori nella scelta di un sistema impermeabile progettato nel modo corretto.

Progettista e applicatore sono infatti soggetti a responsabilità professionale e, in caso di contenzioso, per poter accedere alle polizze assicurative stipulate, devono dimostrare che gli eventuali difetti del sistema non sono da attribuirsi a errori di progettazione: per questo è fondamentale il certificato di Conformità alla Regola dell’Arte secondo le Normative UNI applicabili e il Codice di Pratica IGLAE (Istituto per la Garanzia dei Lavori Affini all’Edilizia) rilasciato da Bureau Veritas.