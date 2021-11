Nuovo sito web per Jacuzzi

Completamente ridisegnato per offrire un’esperienza immersiva del mondo del wellness e dell’arredobagno, Jacuzzi presenta il suo nuovo sito web che riunisce tutti i mercati geografici del Gruppo, dagli Stati Uniti all’Europa e all’Asia.

Il nuovo sito istituzionale www.jacuzzi.com propone informazioni sui prodotti e articoli sui temi del design e benessere, oltre a immagini interattive e video evocativi. Il format unificato, realizzato con una grafica responsive, sfrutta lo stile lineare ed elegante caratteristico dei prodotti Jacuzzi per guidare l’utente nell’esplorazione dei molteplici prodotti dell’azienda: spa, swimspa, vasche da bagno, sistemi doccia, saune e altri.

Il nuovo sito include anche Jacuzzi Sensational Wellness, il portale Jacuzzi per il settore dell’ospitalità, e Jacuzzi Spa Virtual Experience, il servizio lanciato di recente che consente di agli utenti di visualizzare la spa desiderata in sofisticati ambienti modellati in 3D.

«Il lancio di www.jacuzzi.com è il risultato di un lungo processo di consolidamento del nostro digital branding, in linea con una strategia che, in completa sinergia con i nostri canali social e iniziative SEO, punta ad avvicinarci il più possibile nostri partner pubblici e commerciali», afferma Giorgio Terzuolo, Brand and Communication Manager, Jacuzzi EMEA & Asia. «In particolare, mettere a disposizione on-line il nostro know-how nel campo del benessere e dell’idroterapia, insieme a tutta l’esperienza Jacuzzi nel design e nell’arredobagno, ci consente di promuovere la validità delle nostre soluzioni e conferma ulteriormente il nostro posizionamento ai vertici della settore bagno, spa e benessere».

Continua così il percorso dell’azienda nel mondo online, avviato anni fa con i primi passi sui principali social network e piattaforme digitali (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Pinterest) e completato con soluzioni web-specific per utenti professionali e consumatori finali.

Dal punto di vista tecnico, www.jacuzzi.com è stato implementato in collaborazione con CapGemini sulla piattaforma Salesforce Commerce Cloud, per garantire la totale compatibilità con le specifiche esigenze degli utenti di tutto il mondo.

www.jacuzzi.com è già on-line e sarà disponibile in tutta l’area EMEA in più di 10 lingue al momento del lancio. Il nuovo sito sarà supportato da azioni in corso su Google oltre che da iniziative specifiche di PR e Social Media Marketing.