Microverlay, il cemento sartoriale firmato Isoplam per rasature decorative continue

Microverlay è il rivestimento cementizio e polimerico a bassissimo spessore (solo 3 millimetri) di Isoplam, formulata per rasature decorative continue dalla cura estetica “sartoriale” e dalle elevate capacità di resistenza all’usura e all’urto.

L’assenza di fughe o giunti di dilatazione non solo offre la migliore fruibilità degli spazi e la diretta comunicazione di tutti gli ambienti, ma unisce anche bellezza e praticità, rendendo Microverlay una superficie igienica ed estremamente facile da pulire, compatibile anche con riscaldamento a pavimento o a parete.

Personalizzabile in un’infinita gamma di colorazioni sfumature ed effetti, tra cui finiture lucide, opache, materiche, acidificate e nuvolate, Microverlay può essere applicato non solo a pavimento in qualsiasi contesto (interno ed esterno, privato e pubblico, a medio o alto traffico) e a parete, ma anche come rivestimento di oggetti e complementi d’arredo, grazie agli speciali rulli e attrezzi decorativi Isoplam.

Le ottime doti di aderenza fanno sì che il prodotto possa essere applicato, per mezzo di opportuni primer, su svariati tipi di supporti e materiali senza necessità di rimuoverli (cartongesso, ceramica, marmo, mosaico, piastrelle, massetto in sabbia-cemento, calcestruzzo, legno, plastica, vetro).

Grazie alla sua idrorepellenza, può essere applicato anche in situazioni ad alto contatto con l’acqua, come box doccia, lavandini, piani di lavoro, top cucina e bordi piscina.

Ideale per tutte le situazioni che richiedano prodotti a basso impatto ambientale, Microverlay è una superficie sicura: i suoi diversi componenti sono formulati in base acqua e sono esenti da formaldeide.