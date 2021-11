La nuova maniglia K di Mandelli1953 by Alessandro Dubini

La nuova maniglia K di Mandelli1953 nasce dall’esigenza di sviluppare un sistema da applicare a porte per interni caratterizzate da un meccanismo di apertura e chiusura magnetico, in cui scompare l’alloggio per il blocco serratura e rosetta.

La sfida è stata colta dal designer Alessandro Dubini, già firma della maniglia in cemento Juno che è valsa a Mandelli1953 il riconoscimento Good Design Award 2017 e di Fusilla.

«L’approccio a questo progetto è stato sicuramente nonconformista, distante dai limiti e associazioni tradizionali, ma ripensando e reimmaginando le convenzioni e l’utilizzo di questo oggetto. Linee semplici e pulite convergono a formare un insieme minimalista. Visualmente leggero ed essenziale, K è un oggetto dal design innovativo ed ingegnoso, ma soprattutto dotato di grande funzionalità che consente diversi modi di fissaggio e di utilizzo», spiega l’ideatore.

K può essere utilizzata come maniglia a tirare e spingere per porte magnetiche, ma anche da applicare su porte scorrevoli, a battente, su ante di armadi, ma anche su porte raso muro o integrate in boiserie, e per il suo design particolare, come appendiabiti o supporto per molteplici accessori, come collane, borse, cappelli, sciarpe e altro ancora.

A profilo quadrato, con copertura protettiva pvd, è disponibile in diverse finiture: oro lucido, oro satinato, cromo lucido, cromo satinato, MB nero opaco, MW bianco opaco, personalizzabile su richiesta anche con finiture differenti per ognuna delle due parti che la compongono.

K è infatti realizzata da due metà esattamente identiche assemblate tra loro, forgiate da un unico stesso stampo: un accorgimento tecnico studiato dal designer che comporta un duplice vantaggio, ovvero la possibilità di produrre ogni singolo elemento con una finitura diversa e di risparmiare energia per la produzione.

L’installazione è facile e veloce. La maniglia viene fornita con una pellicola adesiva resistenza, permettendo l’applicazione su qualsiasi superficie e in qualsiasi punto della porta, ad altezze diverse e senza alcun vincolo.