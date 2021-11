Gruppo BigMat cresce in Sicilia

Gruppo BigMat segna un nuovo ingresso con l’azienda F.lli Denaro di Faro Superiore, frazione dell’area nord della città di Messina. I tre punti vendita della realtà siciliana entrano a far parte del Gruppo della distribuzione edile presente in Italia e in Europa.

«Siamo convinti che il mercato non si conquisti solo con prezzi competitivi ma investendo soprattutto sui servizi. Questa è la direzione che abbiamo intrapreso sin dall’inizio della nostra attività e che ci ha permesso di raggiungere risultati importanti. Siamo in una fase positiva e di crescita che ci porterà nei prossimi due anni a espanderci ulteriormente con l’apertura di due nuovi punti vendita nella parte sud di Messina. Una strategia in cui rientra il nostro ingresso nel Gruppo BigMat, il cui supporto sarà fondamentale per proseguire il percorso di sviluppo che abbiamo intrapreso grazie anche al confronto con gli altri soci del Gruppo, al supporto della sede centrale BigMat e agli strumenti messi a disposizione per la comunicazione, l’e-commerce e i sistemi di gestione», afferma Giovanni Denaro, uno dei titolari.

Punto di riferimento per le imprese del territorio messinese da trent’anni, la rivendita è guidata tre fratelli Antonio, Domenico e Giovanni Denaro, coadiuvati dal padre Giuseppe. Allo storico punto vendita di Faro Superiore dedicato a edilizia, ferramenta e idraulica, e che oggi vanta una superficie di 15mila mq, si sono affiancati negli anni uno showroom di 300 mq di ceramiche e arredobagno, sempre a Faro Superiore, e un terzo punto vendita di 1.800 mq nel centro di Messina, specializzato in termoidraulica.

Grazie all’esperienza maturata e consolidata nel tempo, BigMat F.lli Denaro offre a imprese e privati soluzioni su misura per ogni esigenza progettuale, dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dagli impianti termoidraulici alle finiture per l’interior design.

Competenza, know-how e formazione continua sono i punti di forza della squadra di professionisti, una ventina in tutto, che BigMat F.lli Denaro mette a disposizione della propria clientela, oltre a un’ampia offerta di servizi quali consulenza e assistenza pre e post-vendita, progettazione, consegna a domicilio e noleggio gru per realizzazioni a regola d’arte.