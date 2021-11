Due novità per i Marmi Maxfine di FMG Fabbrica Marmi e Graniti

Marmi Maxfine di FMG Fabbrica Marmi e Graniti offre un suggestivo percorso nel gres porcellanato tecnico offrendo una varietà di trame, finiture e misure, anche in grandi formati fino a 300×150 cm, che esplorano i materiali lapidei più rari e preziosi, provenienti da tutto il mondo.

Estremamente versatili, le lastre Marmi Maxfine si prestano a rivestire pavimenti e pareti, a realizzare facciate ventilate, e a personalizzare complementi di design, installazioni ed elementi architettonici tailor-made.

Da oggi la serie si arricchisce di due nuove suggestioni: Kuroca e Grigio Alpi Carnia.

Marmi MaxFine Kuroca

Con la sua trama raffinata, Kuroca si distingue per la superficie nera, profonda e intensa, su cui scivolano fluide striature grigio antracite e beige. Inattesi riflessi ocra creano tocchi di luce donando ulteriore dinamicità al pattern. Un materiale dall’estetica regale, capace di conferire anima ed esclusività agli ambienti in cui viene inserito.

Finitura: Lucidato, Silky

Marmi MaxFine Grigio Alpi Carnia

Estratto dalle Prealpi Carniche, Grigio Alpi Carnia è un marmo in cui una fitta trama di venature bianche e grigie animano un elegante fondo cenere scuro. Un pattern grafico altamente decorativo e raffinato che si adatta trasversalmente a spazi residenziali e commerciali, apportando un tocco di moderna classicità. Può essere utilizzato per creare ambienti total look oppure utilizzato per esaltare e impreziosire solo alcuni volumi o porzioni di superficie.

Finitura: Lucidato