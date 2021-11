Custom Touch by Novellini: piatto doccia in acrilico, materico come la pietra

Novellini presenta Custom Touch, piatto doccia in acrilico con una texture materica simile alla pietra.

L’effetto simil stone, ottenuto grazie a una particolare tecnica di impressione a caldo, rende questo piatto doccia versatile e trasversale, garantendo al contempo anche comfort e massima sicurezza durante la doccia grazie alla superficie antiscivolo.

Disponibile nelle finiture Beige, Corda, Nero, Grigio e Bianco Morbido, Custom Touch si abbina facilmente all’ampia gamma di colori e finiture proposte per i box doccia Novellini delle serie Zephyros, Young Plus e Kuadra.

Lo spessore, che varia dai 3,5 ai 12 centimetri, permette di posizionarlo in appoggio, parzialmente incassato o a filo pavimento, in modo da rispondere a qualsiasi esigenza progettuale, adattandosi a qualsiasi tipo di spazio sia in ambienti domestici che contract. Una soluzione ottimale anche in presenza di colonne, pilastri o altri ostacoli.

Novelllini nette a disposizione anche un’elegante soluzione per la piletta, facilmente ispezionabile e proposta nello stesso colore e materiale del piatto doccia, che diviene una fessura quasi impercettibile, posizionata al centro dell’invaso e di facile rimozione.