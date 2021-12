Cromology passa a DuluxGroup

Wendel ha siglato un accordo di esclusiva con DuluxGroup, azienda australiana acquisita nel 2019 dal gruppo giapponese Nippon Paints, per l’acquisizione del 100% del gruppo Cromology. Il closing è previsto entro il primo semestre 2022. «Colgo l’opportunità per ringraziare Wendel a nome di tutto il team Cromology per il supporto offerto in questi anni permettendo a Loic Derrien, Ceo del gruppo Cromology, e a tutto il team di raggiungere risultati eccezionali. L’offerta di Dulux permetterebbe a Cromology di proseguire nel percorso di sviluppo intrapreso», è il commento di Pierre Pouletty, presidente di Cromology. Cromology, presente in otto Paesi europei, è attiva nella produzione, vendita e distribuzione di un’ampia gamma di pitture decorative per l’edilizia destinate a clienti privati e professionisti. Produce e distribuisce pitture e colori nel pieno rispetto dell’ambiente e le persone: nel 2020 quasi la metà del fatturato delle pitture è stato generato da prodotti con certificazione ambientale europea. I siti industriali del gruppo sono certificati per la salute e sicurezza nel 100% dei casi, mentre il 70% possiede certificazioni ambientali con l’obiettivo di raggiungere il 100% entro il 2023. La responsabilità sociale di impresa è promossa da Cromology in tutta la sua catena del valore: l’80% dei volumi delle materie prime sono acquistate da aziende che hanno adottato criteri di approvvigionamento responsabile.