Braccio di Ferro, i nuovi dischi diamantati Montolit per smerigliatrici angolari

Con oltre 300 brevetti depositati in tutto il mondo e 500 prodotti a catalogo, Brevetti Montolit continua a proporre nuove soluzioni per migliorare il lavoro dei posatori.

Specializzata in attrezzature e macchine per il taglio, la movimentazione e la posa di materiali lapidei, l’azienda di Cantello (Varese), ha infatti lanciato i nuovi dischi diamantati per smerigliatrici angolari Braccio di Ferro, in grado di affrontare senza alcun problema pietra, granito, porfido, cemento armato e persino i tondini.

Caratteristiche basilari del nuovo disco Montolit sono l’anima in acciaio al carbonio spessorata e munita di fori, i segmenti di 10 millimetri di altezza e le ampie asole per ottimizzarne l’indispensabile raffreddamento e resistere al meglio a situazioni stressanti.

Lo speciale diamante rivestito al titanio conferisce al disco durata e aggressività uniche. La finitura cromata e la veste grafica rendono Braccio di Ferro immediatamente riconoscibile. Previsto solo nel diametro di 230 millimetri, è disponibile presso i migliori punti vendita della distribuzione.

Protagonista da oltre 30 anni nel settore degli utensili diamantati per il taglio e la lavorazione dei materiali lapidei, Brevetti Montolit progetta e produce anche utensili dalle elevate prestazioni in grado di affrontare, a secco, ogni materiale naturale o artificiale.

L’azienda si propone inoltre come partner tecnico per aziende manufatturiere, società di costruzione e singoli professionisti, per analizzare problematiche specifiche legate a materiali innovativi e sviluppare in tempi brevi dischi diamantati nuovi in grado di tagliare questi materiali. È sempre possibile richiedere ai tecnici dell’azienda una consulenza sulla corretta tipologia di disco adatta allo scopo di un lavoro specifico

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Utilizzo: ad acqua e a secco

Materiali: calcestruzzo fortemente armato, pietre dure, ferro

Applicazioni: lavori di edilizia generale, demolizione controllata

Attrezzatura: smerigliatrice angolare/flessibile

Diametro: 230 mm

Velocità: buona

Finitura: media

Durata: buon