ADI Design Index sceglie l’innovazione di Evoluta by Ceramiche Piemme

La collezione di piastrelle Evoluta di Ceramiche Piemme è stata selezionata dall’Associazione per il Disegno Industriale per l’ADI Design Index 2021, nella categoria Design dei materiali e dei sistemi tecnologici.

«È un traguardo davvero prestigioso per noi, soprattutto dopo un periodo di così profonda e impegnativa trasformazione post-pandemia. È soprattutto un riconoscimento all’impegno dei nostri tecnici e di tutti coloro che cercano giorno dopo giorno di promuovere l’innovazione nel settore della ceramica. Con Evoluta e la nuova tecnologia Synchro Digit abbiamo di fatto aperto una nuova strada sia dal punto di vista tecnologico che estetico», dichiara Simone Bartolini, direttore generale Ceramiche Piemme.

Evoluta di Ceramiche Piemme è una collezione di piastrelle in grès porcellanato frutto di un processo industriale completamente rivoluzionato. Con la nuova tecnologia di stampa digitale Synchro Digit, il processo produttivo utilizza in successione due tecnologie applicative digitali. La superficie strutturata delle piastrelle (venature in rilievo, increspature e tutti i possibili effetti tridimensionali e tattili) non nasce più in fase di pressatura, con i relativi vincoli di ripetizione ma viene stampata digitalmente, in perfetto sincrono con la decorazione (effetto marmo, pietra, legno etc.). Speciali software gestiscono una stesura di smalti a rilievo con variabili illimitate in sincrono con smalti dedicati agli effetti grafici desiderati.

Oltre a far parte della classifica delle eccellenze italiane ADI Design Index 2021, lo speciale rivestimento ceramico concorrerà al prossimo Compasso d’Oro che verrà assegnato nel 2022 dall’Osservatorio permanente del Design dell’associazione.