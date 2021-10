Superbonus con Ediltec: tutti i prodotti in PIR e XPS conformi ai Cam

Grazie all’ampia gamma di prodotti in polistirene estruso XPS X-Foam e poliuretano espanso PIR Poliiso, Ediltec è partner ideale per interventi di riqualificazione con accesso alle detrazioni fiscali previste dal superbonus 110%. Tutti i prodotti in PIR e XPS sono infatti conformi ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi.

I suoi materiali consentono di raggiungere elevate performance di isolamento termico civile ed industriale in applicazioni quali cappotto interno ed esterno, parete cava o ventilata, coperture piane o a falde inclinate, solai e pavimenti.

I materiali in polistirene estruso XPS X-Foam e poliuretano espanso PIR Poliiso di Ediltec possono vantare le seguenti caratteristiche:

– conducibilità termica fino a 0,022 W/mK;

– resistenza alla compressione fino a 700 kPa;

– reazione al fuoco fino ad Euroclasse B s1 d0;

– struttura a celle chiuse con scarso assorbimento d’acqua e conseguente mantenimento delle prestazioni nel tempo;

– permeabilità al vapore in funzione della diversa applicazione;

– leggerezza e lavorabilità in cantiere;

– limitato impatto ambientale anche grazie alla conformità ai requisiti CAM.